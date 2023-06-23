В Узбекистане стал доступен новый онлайн-сервис заказа авто Uklon, разработанный одноимённой украинской IT-компанией, говорится в ее пресс-релизе.

Скачать приложение Uklon можно на мобильные устройства на базе iOS и Android. Для первых трёх поездок будет действовать скидка. Для пассажиров предназначено приложение Uklon App, для водителей — Uklon Driver App.

Uklon точно рассчитывает финальную стоимость поездки, которая не меняется из-за пробок, но может меняться из-за времени ожидания. Пассажир управляет стоимостью поездки, понижая цену, если готов подождать машину дольше, или повышая, если спешит.

Водители с Uklon будут получать бонусы за каждый выполненный заказ в первые месяцы запуска сервиса и за брендирование автомобиля. Помимо этого, компания предоставит дополнительные бонусы водителям с лицензией и гибкие условия и возможность управлять сектором работы, например, удобно планировать перемещение в нужном районе города.

«Uklon достиг высоких результатов и в объёмах, и в качестве сервиса в Украине. Мы решили идти в активную экспансию, инвестируя в ряд стран с высоким потенциалом. Таким видим Узбекистан, страну с великой мировой историей, которая сегодня стремительно развивается. Нас вдохновили реформы, которые реализовал Узбекистан, и мы решили инвестировать в бизнес, в экономику Ташкента, в рабочие места и, безусловно, в качественный сервис. Убеждён, что мы сможем предоставить первоклассный сервис для жителей Ташкента,» — сказал совладелец компании Uklon Сергей Смусь.

Uklon — украинская продуктовая IT-компания, которая предоставляет онлайн-сервис вызова авто. Она была создана 13 лет назад как стартап, на базе собственных инвестиций молодых людей из сферы IT в 200 тысяч долларов. Сегодня Uklon работает в Украине и Азербайджане и выходит на новые рынки. Приложение скачали более 12 миллионов раз, а на платформе зарегистрировано более 100 тысяч водителей.