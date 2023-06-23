11-летний мальчик Н. Р., сбежавший из дома из-за насилия в семье, обратился за помощью к детскому омбудсману Алие Юнусовой, сообщила пресс-служба омбудсмана.

Мальчик ушёл жить к бабушке из-за того, что мать страдает алкоголизмом. Отец этой семьи скончался. В доме остались ещё трое детей — старшие брат и сестра и сестрёнка.

Ребёнок рассказал, что не ходит в школу, не умеет читать и хочет жить с бабушкой. Мать трижды помещала его в психиатрическую больницу. Однажды, когда они играли в карты и у него упала карта, мать ударила мальчика ножом в грудь, остался шрам.

Алия Юнусова и представители сектора по вопросам защиты детей и махалли 16 июня отправились домой к женщине, где застали её в состоянии алкогольного опьянения. Женщина стала кричать, оскорблять и пыталась прогнать визитёров. Когда удалось попасть в дом, выяснилось, что она уже некоторое время была в запое, условия в доме не соответствовали санитарным требованиям, а дети были предоставлены сами себе.

Мать поместили в медицинское учреждение на лечение, а детей передали в Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним до тех пор, пока женщина не вылечится и не вернётся в семью. Детям оказывают юридическую, медицинскую и социальную помощь.