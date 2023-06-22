25 июня в Ташкенте пройдут соревнования по бегу Yangi nafas и Vatan qalqoni приуроченные ко Дню молодёжи, а также соревнование Olympic day, посвящённое Международному олимпийскому дню.

Как сообщила пресс-служба столичного хокимията, в связи с забегами будут временно закрыты следующие улицы:

с 0:00 23 июня до 10:00 25 июня:

улица Афросиаб — от пересечения с улицей Ислама Каримова до пересечения с улицей Бешагач;

с 5:00 до 8:00 25 июня:

от пересечения улицы Афросиаб с улицей Ислама Каримова вдоль улиц Айбека и Афросиаб до перекрёстка улиц Айбека и Нукусской;

улица Нукусская — от пересечения с улицей Айбека до Римско-католической церкви.

Водителям рекомендовано выбирать объездные пути.