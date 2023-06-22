Именем профессора Кудрата Ирназарова, который скончался на этой неделе на 73-м году жизни, будут названы кафедра и одна из аудиторий Университета журналистики и массовых коммуникаций, где он работал. Об этом сообщил ректор вуза Шерзодхон Кудратходжа.

«Когда я недавно был в Турции, обратил внимание, что в турецких вузах есть традиция называть аудитории именами заслуженных наставников. Так они выражают уважение к труду учителя. И мы должны ценить своих наставников. Сегодня, посовещавшись с коллегами, учитывая огромные заслуги Кудрата Тугановича Ирназарова и его отца Тугана Ирназарова (основателя факультета журналистики ТашГУ), мы решили назвать именем Кудрата Ирназарова кафедру „Связи с общественностью“ и одну из аудиторий университета», — написал ректор.

Шерзодхон Кудратходжа вспомнил, как Кудрат Ирназаров в 2008 году, будучи деканом Факультета журналистики Национального университета Узбекистана (бывший Ташкентский госуниверситет), принял его на работу заведующим кафедрой интернет-журналистики.

«Мы много лет проработали бок о бок с Кудратом Тугановичем. Я понял, какой у него непростой характер. Я узнал его как очень благородную личность. Я знал его как принципиального и несгибаемого декана. Мы сидели на научных советах с ним. Я восхищался его харизмой, его учёностью, его бесстрашием. И мне больно писать о нём в прошедшем времени», — написал ректор.