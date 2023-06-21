Кандидат в президенты Узбекистана от Экологической партии Узбекистана Абдушукур Хамзаев в своей предвыборной программе акцентирует внимание на преодолении рисков, вызываемых изменением климата и трагедией Арала. Он подчёркивает, что проблемы земельных и водных ресурсов, сокращение биоразнообразия, ухудшение атмосферного воздуха, накопление промышленных и бытовых отходов требуют от государства более серьёзного внимания.

Главная цель предвыборной программы кандидата от Экопартии — «обеспечение экологической устойчивости в Узбекистане и эффективного и рационального использования природных ресурсов, реализация прав населения на благоприятную окружающую среду путём ускорения перехода к „зелёной“ экономике, создание достойных условий жизни народа и будущих поколений».

Ускорение перехода к «зелёной» экономике

Для достижения этой цели предусматривается:

определение охраны окружающей среды в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики;

обеспечение рационального использования объектов окружающей природной среды и восстановления биологических ресурсов;

достижение устойчивого экономического развития за счёт внедрения инновационных технологий, снижающих негативное воздействие экономической деятельности на окружающую среду и здоровье населения;

увеличение объёмов финансирования научных исследований и инновационных проектов в области «зелёных» технологий, перехода субъектов предпринимательства на «зелёные» технологии;

внедрение системы «зелёного налогообложения», предусматривающей ориентацию бизнеса на зелёные технологии, внедрение новых технологий, резкое повышение платежей для организаций, наносящих вред окружающей среде;

разработка программы «Зелёный Узбекистан-2030» по полному отказу от использования пестицидов при выращивании продукции;

внедрение программы «Зелёная виза» в целях повышения конкурентоспособности экономики, расширения притока в страну высококвалифицированных кадров и современных, экологически чистых технологий, повышения инвестиционной привлекательности;

разработка «индекса перехода к зелёной экономике» отраслей и регионов;

широкое внедрение в сельское хозяйство отрасли энерго- и ресурсосберегающих технологий и обеспечение на основе этого повышения урожайности в среднем на 30−40%.

Обеспечение экологической безопасности

Кандидат предлагает имплементировать международные нормы экологического права в национальное законодательство и присоединиться к международным правовым актам, в частности, к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле.

Кроме того, в программе предлагается:

законодательно определить требование, чтобы при составлении генеральных планов городов не менее 30% составляли зелёные площади, при строительстве новых жилых домов предусматривались «зелёные зоны» с учётом количества населения;

в тесном взаимодействии с населением будут планироваться работа по благоустройству, эффективно и рационально использоваться имеющиеся материальные ресурсы и возможности инфраструктуры;

любое строительство в зелёных зонах, на горных склонах, на берегу рек и озёр будет осуществляться только после проведения экологической экспертизы и общественного контроля;

принять закон «Об отходах» в новой редакции, который регулирует управление и переработку опасных отходов, медицинских, биологических и строительных отходов, а также определит правовые механизмы экологического сбора на упаковочные материалы и товары, наносящие вред окружающей среде;

упростить правовые механизмы предоставления льгот и преференций по бережному энергопотреблению и внедрению возобновляемых источников энергии;

усовершенствовать законодательство по сохранению биологического разнообразия и экосистем и их рациональному использованию, расширению площадей охраняемых природных территорий, а также усилению охраны объектов растительного и животного мира;

внедрить систему оценки их воздействия на окружающую среду при разработке любого инвестиционного проекта и принятии нормативно-правовых актов;

усилить общественный контроль за градостроительной деятельностью и разработкой проектно-строительной документации, предотвращать незаконное строительство, обеспечивать привлечение к ответственности и неотвратимость наказания за каждый выявленный случай;

осуществлять последовательную государственную политику по обеспечению населения чистой питьевой водой, развитию системы сточных вод, снижению выбросов в атмосферу, стимулированию переработки отходов;

проводить комплексные мероприятия по охране плодородного слоя земли, его эффективного использования, предупреждения эрозии почвы и сохранения её плодородия, её восстановления;

расширить зелёные площади, повысить уровень их эффективного использования, внедрить в процесс орошения зелёных зон современные автоматизированные системы;

принять целевые программы по контролю за бездомными животными и домашними животными;

поэтапно отказаться от использования упаковочной продукции, содержащей полиэтилен, полиамид, одноразовой пластиковой посуды.

Обеспечение энергетической безопасности страны

Кандидат подчёркивает, что в центре внимания будет стабильное обеспечение энергоресурсами отраслей экономики и населения страны и поэтапный переход на экологически чистые возобновляемые виды энергии.

В этих целях предлагаются следующие меры:

в отраслях экономики будут использоваться возобновляемые источники энергии, в частности солнечная, ветровая, малые водные потоки, геотермальная энергия и энергия биомассы;

поддержка широкому внедрению энерго-, ресурсосберегающих и других экологических цифровых технологий в ресурсоёмких отраслях экономики — энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, транспортно-коммуникационной системе и коммунальной сфере;

расширение системы экономического и финансового стимулирования для производителей возобновляемой и альтернативной энергии;

поддержка пользователям возобновляемых и альтернативных источников энергии в отдалённых и труднодоступных районах;

расширение привлечения прямых иностранных инвестиций в отрасль путём введения льгот и преференций для частных инвесторов.

Рациональное использование природных ресурсов и создание благоприятных условий жизни для населения

Абдушукур Хамзаев в программе подчёркивает, что примет все меры по охране окружающей среды и здоровья населения, улучшит его обеспечение чистой питьевой водой, достаточным количеством зелёных зон, усилит контроль за чистотой воздуха и выбросами.

В программе предлагается:

— в сфере обеспечения населения питьевой водой и санитарными условиями:

улучшить обеспечение и качество снабжения чистой питьевой водой населения, особенно проживающих в сельской местности;

внедрить рыночные механизмы в проекты питьевого водоснабжения, эффективно использовать воду благодаря установке приборов учёта воды, независимо от организационно-правовой формы инициатора проекта;

приостанавливать работу предприятий, не имеющих локальных очистных сооружений сточных вод и выделяющих зловоние в населённых пунктах, пока не будут внедрены технологии, соответствующие требованиям;

модернизация очистных сооружений и строительство новых;

внедрить современные способы повторного использования коллекторно-дренажных вод;

— в сфере охраны чистоты воздуха и его влияния на здоровье населения:

внедрение технологий по определению на местах источников загрязнения воздуха, превышающих установленные нормы;

сократить вдвое количество выбросов углерода, соединений азота, метана и других вредных газов в атмосферный воздух в крупных и промышленно развитых городах страны;

компенсационные выплаты за выброс загрязняющих веществ в окружающую среду сверх нормы будут увеличены в 5−10 раз;

повышена ответственность государственных органов за предупреждение выброса токсичных газов в окружающую среду;

в общественных местах и на городских улицах будут созданы специальные помещения для курения, курение в других местах будет запрещено;

начиная с 2030 года продажа сигарет будет запрещена независимо от возраста лицам, родившимся после 2009 года;

запретить проектирование любых видов хозяйственной деятельности, оказывающих негативное влияние на атмосферный воздух, без оснащения оборудованием по очистке загрязняющих веществ;

широкое внедрение автоматического оборудования для отбора и анализа проб из источников загрязнения объектов с высоким уровнем риска воздействия на окружающую среду;

системная работа по замене разрушающих озон веществ на вещества, безопасные для озона;

повысить привлекательность в крупных городах общественного транспорта, за счёт увеличения количества электробусов будет обеспечена стабилизация атмосферного воздуха города;

перевозка грузов будет переведена с большегрузных автомобилей на железнодорожный и другие виды транспорта с меньшим воздействием на окружающую среду;

с 2030 года будет наложен запрет на продажу и ввоз из-за рубежа легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания;

каждая пятница будет днём без автомобиля в центрах городов, будет пропагандироваться неиспользование личного транспорта;

ускорение создания зелёных зон в населённых пунктах, организация пешеходных и велосипедных дорожек за счёт сокращения автомобильных дорог в Ташкенте и областных центрах, широкое внедрение «умных» светофоров;

— в сфере земельных ресурсов:

улучшение правовой базы по охране земельных ресурсов и их рациональному использованию на основе принципов «умного» и ресурсосберегающего сельского хозяйства;

внедрение научных достижений по предупреждению засоления почвы;

усиление государственной поддержки выращивания «органической» сельскохозяйственной продукции, урегулирование использование химических веществ и генетически модифицированных организмов;

будет покончено с самовольным использованием недр;

расширение биомелиоративных мероприятий, работа по созданию и восстановлению защитных лесопарков в целях защиты земель от почвенной и ветровой эрозии, деградации, опустынивания.

— в сфере водосбежения:

полная цифровизация учёта водных ресурсов, резкое сокращение нецелевого использования воды, будет покончено с неэффективным водопользованием и повышена ответственность должностных лиц за нецелевое использование воды;

повышение культуры водопользования населения, «превращение в священный долг разумного отношения к воде»;

будут пересмотрены условия использования воды для автомоек и система по переработке использованной воды и её повторного использования;

при внедрении водосберегающих технологий (капельного орошения, дождевания, дискретного орошения и других) доходы, получаемые от земель, будут отнесены в разряд доходов, не облагаемых налогом;

работа по запрещению размещения опасных объектов в водоохранных зонах и на территориях санитарно-охранных зон, а также поэтапному перемещению действующих;

модернизация системы канализации и очистки воды в столице и крупных городах на основе опыта развитых зарубежных стран;

будут усовершенствованы требования по предупреждению загрязнения и использованию всех рек, подземных вод и других водных ресурсов страны.

— в сфере обращения с отходами:

широкое внедрение современных технологий в области регулирования промышленных и бытовых отходов;

введение обязательного отделения пластиковых отходов домохозяйств;

принятие мер по снижению образования промышленных, строительных, сельскохозяйственных, бытовых и другого вида отходов, их переработке и вторичному использованию;

усиление требований по оснащению техническими средствами обезвреживания и безопасного размещения отходов объектов хозяйственной и иной деятельности;

ограничение хранения и обезвреживания отходов на территории населённых пунктов, природоохранных объектов и других местах, где существует риск нанесения ущерба охраняемым природным зонам;

широкое внедрение технологии использования отходов в качестве источника энергии.

— в сфере охраны природных территорий и зелёных насаждений:

доведение площадей природных зон с нынешних 14% до 20% от всей площади территории страны;

пресечение любой деятельности на земельных участках и водной акватории охраняемых природных зон, противоречащей их целевым функциям;

объявление 10-летнего моратория на охоту животных и изъятие из природы видов растений, редких и находящихся под угрозой резкого уменьшения;

учёт и мониторинг объектов флоры и фауны охраняемых природных территорий;

доведение до 30% лесных покровов на территории страны, их восстановление и повышение продуктивности;

совершенствование деятельности частных зоопарков и питомников;

принятие строгих мер по пресечению браконьерства и контрабандной торговли флорой и фауной;

внедрение эффективных механизмов возмещения ущерба, нанесённого природе;

внедрение механизмов профилактики, выявления и предупреждения нарушений актов законодательства в области охраны природы;

пересмотр цен на охоту на диких животных;

создание Центра цифрового экологического мониторинга с целью обеспечения оперативного выявления правонарушений и принятия законных мер в области экологии;

будут строго установлены и резко усилены меры наказания за незаконную вырубку деревьев, кустарников, других растений и саженцев, введены новые, взаимосвязанные механизмы общественного и государственного контроля при выявлении правонарушений в этой сфере;

разработка программа QR-кодирования по оцифровке деревьев, кустарников, других растений и саженцев, будут отдельно регистрироваться уникальные и редкие виды деревьев, крупногабаритных деревьев и деревьев, которым свыше 100 лет, им будет присваиваться статус памятника природы.

Адаптация к изменению климата, смягчение последствий трагедии Арала, развитие региона Приаралья

Кандидат напоминает, что к 2050 году прогнозируется ещё большее ускорение процесса глобального потепления, температура будет выше нынешней на 2−3 градуса.

Условия, связанные с высыханием Аральского моря, окажут ещё большее воздействие на здоровье населения, особенно в странах Центральной Азии. «Если в связи с этим не будут приняты срочные меры, то в будущем глобальные проблемы могут усугубиться», — подчёркивает Абдушукур Хамзаев.

В своей программе он предлагает следующие действия:

продолжение мероприятий по созданию лесных покровов на высохшем дне Аральского моря, обеспечение занятости населения в регионе Приаралья за счёт этого проекта, внедрение системы государственно-частного партнёрства в работу по выращиванию саженцев и созданию лесов;

ускорение работы по созданию «зелёных поясов» вокруг населённых пунктов, таких как Нукус, Бухара, Ургенч, Хива, Навои, Муйнак;

усиление охраны экосистем Айдар-Арнасайской системы озёр, водохранилищ Денгизкуль, Куйимазар, Тудакуль, Судочье-Акпетки, включённых в список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарская конвенция);

в регионах будут организованы современные научные станции для наблюдения за процессами, связанными с изменением климата;

на территории региона Приаралья будут созданы питомники, специализирующиеся на разведении редких видов растений и животных, занесённых в «Красную книгу» Узбекистана.

Работа по смягчению последствий природно-техногенных явлений

«Сегодня важной является организация работы по смягчению последствий часто встречающихся на территории страны пыльных и песчаных бурь, снижению их опасности для флоры и фауны, предупреждению распространения в воздухе ядовитых солей, оказывающих негативное влияние на здоровье человека», — подчёркивается в программе кандидата от Экопартии.

В этом направлении Абдушукур Хамзаев предлагает следующие меры:

усовершенствовать требования к строительству многоэтажных домов и объектов социальной сферы с учётом сейсмической активности регионов;

снижение опасности схода лавин и наводнений в горных и предгорных районах, укрепление берегов водохранилищ, предупреждение схода оползней, образования пропастей и обрывов;

стимулирование размножения видов растений и животных, устойчивых к засухе и стрессовым факторам, создание новых сортов и пород;

разработка карт районов с высоким риском возникновения песчаных и соляных бурь, в которых будут созданы защитные лесонасаждения на основе специальных программ.

Повышение эффективности реформ в государственном и общественном управлении, судебно-правовой системе

Кандидат от Экопартии в своей программе заявляет о приверженности реформам по превращению экологических ценностей в приоритет, надёжной защите прав и свобод человека, поддержке свободы слова и укреплению гарантий деятельности СМИ.

Для этого программа предлагает следующие мероприятия:

запретить государственное финансирование любой экономической деятельности, снижающей качество жизни граждан и наносящей ущерб окружающей среде;

повысить эффективность предоставления государственных услуг за счёт более широкого внедрения системы «Электронное правительство»;

отменить устаревшие меры ответственности в Кодексе об административной ответственности, сократить случаи применения штрафов административными органами, предоставить судам более широкие полномочия;

принять программу по превращению адвокатуры в самостоятельный, надёжный правозащитный институт;

усилить подотчётность в деятельности государственных учреждений перед общественностью;

повысить качество оказания юридической помощи, усовершенствовать систему подготовки юристов-экологов;

регулирование безопасности дорожного движения будет переведено из подзаконных актов на регулирование на основе закона;

развитие института общественного контроля и общественного слушания, усиление мер по обеспечению открытости и прозрачности деятельности государственных органов всех систем, государственных закупок;

усилить экономические и социальные гарантии государственных служащих.

Развитие здравоохранения, образования и науки

В программе отмечается, что приоритетными задачами кандидат считает улучшение медицинского обслуживания населения, развитие народной медицины, повышение качества непрерывного образования и ускорение развития науки.

Для достижения этих целей предлагается:

усиление контроля за соблюдением лицензионных требований в оптовой и розничной продаже лекарств;

развитие государственных стоматологических клиник для снижения стоимости стоматологических услуг;

улучшение системы питания в дошкольных образовательных учреждениях;

прогнозирование и оценка реальных рисков в санитарно-эпидемиологической сфере, эпидемиологический мониторинг природных очагов инфекционных заболеваний, комплекс профилактических мер против эпидемии;

разработка и внедрение правовых основ оказания социальных медицинских услуг для малообеспеченных слоёв населения и жителей экологически неблагополучных регионов, развитие народной медицины;

внедрение механизмов медицинского страхования, направленных на устранение негативного влияния экологических факторов на организм человека, оказание качественного медицинского обслуживания.

бесплатное издание и распространение учебников, пособий, раздаточных и наглядных материалов, посвящённых экологии и охране окружающей среды, бережному отношению к природе, среди школьников и дошкольников;

будет составлен перечень профессий, соответствующих «зелёной» экономике и способствующих ее развитию, будет налажена подготовка кадров;

создание экотехнопарков в регионах и поддержка их деятельности;

развитие научных исследований, направленных на повышение научно-технического уровня разведки, добычи и переработки полезных ископаемых;

формирование высокой экологической культуры в обществе;

работа по повышению осведомлённости населения о состоянии окружающей среды, регулярное издание национальных докладов и аналитических отчётов по окружающей среде.

Внешняя политика и развитие международного сотрудничества

Кандидат предлагает продолжить работу по укреплению безопасности, стабильности и добрососедских отношений с соседними государствами.

В качестве основных приоритетов внешней политики предлагается:

совместное с соседними странами использование природных ресурсов региона, решение существующих экологических проблем на основе диалога, норм международного права с учётом взаимных интересов, охрану флоры и фауны, объединение всех усилий в случаях эпидемий и пандемий;

продолжение мер по расширению сотрудничества стран Центральной Азии, стимулирование притока инвестиций в сферу экологии;

обеспечение эффективной реализации международных конвенций, договоров и других двусторонних и многосторонних соглашений, принятых в области экологии;

будет расширено сотрудничество с международными организациями и финансовыми институтами по развитию проектов по возобновляемым источникам энергии в стране.

В конце программного документа Экологическая партия Узбекистана призывает жителей страны, неравнодушных к экологии, к участию в реализации всех вышеперечисленных мероприятий ради охраны окружающей среды и природных богатств.