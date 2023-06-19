Китай запустил первую суперстанцию по наблюдению за климатом и окружающей средой в Центральной Азии. Об этом сообщает китайское государственное информагентство «Синьхуа».

Наблюдательная станция, расположенная в таджикском Шахритусе, собирает данные о загрязняющих воздух веществах и метеорологических элементах в ключевых районах Центральной Азии.

Ожидается, что она сможет предупреждать о метеорологических катастрофах и предлагать контрмеры в связи с изменением климата.

Станция является частью сети наблюдения за климатом и окружающей средой, запущенной правительством Китая совместно с другими странами в 2016 году. Сеть включает 20 проектируемых станций в странах и регионах проекта «Один пояс — один путь». На сегодня семь станций сети работают в Китае и одна — в пакистанском Пешаваре.