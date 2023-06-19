Мобильность «находится на пороге серьёзной трансформации» и одним из ее главных результатов станет сокращение использования личных автомобилей, говорится в докладе «The future of mobility» («Будущее мобильности) международной консалтинговой компании McKinsey & Company.

По прогнозам McKinsey, доля перевозок, совершаемых на личных авто, упадёт в мире с 45% в 2022 году до 29% к 2035 году. Особенно резко использование автомобилей сократится в городах Европы и США.

«Общественный транспорт, скутеры, электронные велосипеды и минимобили — очень маленькие трёх- или четырехколесные автомобили — могут стать предпочтительными видами транспорта, а не последним средством для людей, которые не могут позволить себе автомобили», — подчёркивается в докладе.

В McKinsey отмечают, что правительства ряда стран уже принимают меры по сокращению количества транспортных средств на дорогах, чтобы «уменьшить заторы и сократить выбросы», а потребители «отдают предпочтение более эффективным, экологичным и удобным вариантам транспорта».

Эксперты считают, что «городские жители … будут стимулировать большую часть изменений», а «большие изменения» в инфраструктуре мобильности «скорее всего, произойдут в городах, по крайней мере, на начальном этапе».

Сегодня во всем мире, по подсчётам McKinsey, используется 1,3 млрд автомобилей, многие из которых находятся в частной собственности. «Частные транспортные средства создают заторы на дорогах, потому что они обычно вмещают меньше пассажиров, чем общественный транспорт или другие варианты совместного проезда», — говорится в докладе.

Кроме того, как подчёркивают эксперты, большое количество авто побуждает застройщиков строить гаражи, а местные власти — создавать больше парковочных мест, «поглощая дефицитные городские земли», которые можно было бы отдать, например, под парки.

«Расширение дорог и соответствующей инфраструктуры для уменьшения заторов вынуждает власти тратить больше средств на их техническое обслуживание и эксплуатацию. И что особенно важно, высокие уровни владения личными автомобилями способствуют увеличению выбросов углерода», — подчёркивается в докладе.