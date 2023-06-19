Президент Узбекистана 16 июня подписал закон «Об оказании юридической помощи за счёт государства».

Документ определяет круг физических лиц, которые имеют право на юридическую помощь за счёт государства, в их числе:

1) малообеспеченные в случае, если они являются:

истцами или ответчиками по гражданским делам;

заявителями по административным делам;

лицами, совершившими административное правонарушение, за которое предусмотрено административное взыскание в виде административного ареста;

подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми по уголовным делам, а также осуждёнными;

2) физические лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи в соответствии с законом «О психиатрической помощи»;

3) физические лица, чьи права нарушены, обратившиеся в суд в связи с нарушением равноправия женщин и мужчин, предусмотренного законом «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин»;

4) подозреваемый, обвиняемый или подсудимый в случае, когда участие адвоката по уголовному делу является обязательным в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

Получить юридическую помощь за счёт государства можно по делам, отнесённым к подведомственности судов по гражданским делам и административных судов о:

назначении и выплате социальных пособий и материальной помощи;

восстановлении на работе;

взыскании заработной платы;

взыскании алиментов;

вселении, признании утратившим право пользования жилым помещением и выселении;

возмещении вреда, причинённого трудовым увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;

возмещении вреда, причинённого незаконными действиями органов, осуществляющих доследственную проверку, органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда;

Физическим лицам, страдающим психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи юридическая помощь за счёт государства оказывается при:

диагностике, лечении и реабилитации;

применении принудительных мер медицинского характера;

проведении судебно-психиатрической экспертизы по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях.

При рассмотрении в судах дел о нарушениях равноправия женщин и мужчин юридическая помощь за счёт государства оказывается:

в сфере государственной гражданской службы;

при реализации избирательных прав;

в экономической сфере и предпринимательской деятельности;

в трудовых отношениях;

в сфере социальной защиты;

в сфере семейных отношений и воспитании детей;

в сфере образования, науки, культуры и здравоохранения.

Для получения юридической помощи за счёт государства физические лица должны обратиться в специально уполномоченный государственный орган, которым является Министерство юстиции, на основе принципа экстерриториальности в устной, письменной или электронной форме.

Заявление о получении юридической помощи за счёт государства рассматривается в течение трёх рабочих дней.

При этом юридическая помощь за счёт государства оказывается только адвокатами, включёнными в Реестр адвокатов, оказывающих юридическую помощь за счёт государства.

После регистрации в информационной системе «Юридическая помощь» решения Минюста об оказании юридической помощи за счёт государства или постановления дознавателя, следователя, прокурора либо определения суда о назначении адвоката информационная система «Юридическая помощь» автоматически выбирает одного из адвокатов.

Закон вступит в силу через три месяца со дня официального опубликования, 18 сентября 2023 года.