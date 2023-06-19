Президент Узбекистана 16 июня подписал закон «Об оказании юридической помощи за счёт государства».
Документ определяет круг физических лиц, которые имеют право на юридическую помощь за счёт государства, в их числе:
1) малообеспеченные в случае, если они являются:
- истцами или ответчиками по гражданским делам;
- заявителями по административным делам;
- лицами, совершившими административное правонарушение, за которое предусмотрено административное взыскание в виде административного ареста;
- подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми по уголовным делам, а также осуждёнными;
2) физические лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи в соответствии с законом «О психиатрической помощи»;
3) физические лица, чьи права нарушены, обратившиеся в суд в связи с нарушением равноправия женщин и мужчин, предусмотренного законом «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин»;
4) подозреваемый, обвиняемый или подсудимый в случае, когда участие адвоката по уголовному делу является обязательным в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.
Получить юридическую помощь за счёт государства можно по делам, отнесённым к подведомственности судов по гражданским делам и административных судов о:
- назначении и выплате социальных пособий и материальной помощи;
- восстановлении на работе;
- взыскании заработной платы;
- взыскании алиментов;
- вселении, признании утратившим право пользования жилым помещением и выселении;
- возмещении вреда, причинённого трудовым увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;
- возмещении вреда, причинённого незаконными действиями органов, осуществляющих доследственную проверку, органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда;
Физическим лицам, страдающим психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи юридическая помощь за счёт государства оказывается при:
- диагностике, лечении и реабилитации;
- применении принудительных мер медицинского характера;
- проведении судебно-психиатрической экспертизы по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях.
При рассмотрении в судах дел о нарушениях равноправия женщин и мужчин юридическая помощь за счёт государства оказывается:
- в сфере государственной гражданской службы;
- при реализации избирательных прав;
- в экономической сфере и предпринимательской деятельности;
- в трудовых отношениях;
- в сфере социальной защиты;
- в сфере семейных отношений и воспитании детей;
- в сфере образования, науки, культуры и здравоохранения.
Для получения юридической помощи за счёт государства физические лица должны обратиться в специально уполномоченный государственный орган, которым является Министерство юстиции, на основе принципа экстерриториальности в устной, письменной или электронной форме.
Заявление о получении юридической помощи за счёт государства рассматривается в течение трёх рабочих дней.
При этом юридическая помощь за счёт государства оказывается только адвокатами, включёнными в Реестр адвокатов, оказывающих юридическую помощь за счёт государства.
После регистрации в информационной системе «Юридическая помощь» решения Минюста об оказании юридической помощи за счёт государства или постановления дознавателя, следователя, прокурора либо определения суда о назначении адвоката информационная система «Юридическая помощь» автоматически выбирает одного из адвокатов.
Закон вступит в силу через три месяца со дня официального опубликования, 18 сентября 2023 года.