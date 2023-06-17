Распоряжением президента Шавката Мирзиёева утверждены параметры государственного заказа по приёму на учёбу в государственные вузы Узбекистана на 2023−2024 учебный год, сообщает УзА.

На дневные отделения бакалавриата на основе государственного гранта будут приняты 34860 студентов (в прошлом учебном году было 31748), в магистратуру — 8923 (8852). Если госзаказ на бакалавров вырос на 11,6%, то на магистров — только на 1%.