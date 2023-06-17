Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Ирана Ибрахима Раиси 18 июня посетит эту страну с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, в Тегеране Шавкат Мирзиёев встретится с Ибрахимом Раиси и верховным духовным лидером страны аятоллой Сайидом Али Хаменеи.

В ходе переговоров будут рассмотрены вопросы развития узбекско-иранских отношений в разных направлениях. Кроме того, состоится обмен мнениями по региональной повестке.

Намечено подписание двусторонних документов, направленных на расширение сотрудничества между Узбекистаном и Ираном.