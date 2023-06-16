30 декабря 2022 года в квартире 84-летней жительницы дома №5 по улице Садыка Азимова в центре Ташкента в результате утечки газа произошёл взрыв. Пенсионерка погибла, а 12 квартир подъезда были повреждены в разной степени.

Жилой дом состоит из 4 этажей, 4 подъездов и 48 квартир. На каждом этаже по три квартиры. Взрыв произошёл в торцевой квартире на первом этаже четвёртого подъезда.





Сейчас квартира, где произошёл взрыв, завалена мусором. Потолок расколот на два гигантских куска, одни стены в трещинах, другие — разрушены. Отовсюду торчат провода и трубы. В других квартирах блестят осколки стёкол, в комнатах стоит острый запах газа.

Новогодние украшения напоминают о празднике, который здесь так и не встретили. Пылятся детские игрушки и консервация. В одной из квартир первого этажа обрушилась арка, в другой — выход на террасу.

В майском сообщении хокимията Мирабадского района (оно появилось после обращения жителей дома к президенту через социальные сети) говорится, что двери и оконные рамы 12 квартир повреждены, полностью разрушена балконная часть квартиры на первом этаже площадью 21 кв. м, на площади 20 кв. м смещена стеновая плита гостиной, смещена балконная стена соседней квартиры на площади 9 кв. м. Кроме того, повредились 14 автомобилей, припаркованных возле дома.

Квартира, в которой произошёл взрыв.



Вспоминая день взрыва, жительница квартиры №29 Елена Минкина говорит, что в момент взрыва её не было дома, а её 23-летний сын спал. Проснулся он от того, что на него упали две двери, которые выбило взрывной волной.

«Он сам не понял, каким образом выбрался. Я быстро приехала с работы и застала сына на улице в двух левых кроссовках и халате зимним утром, всего в порезах от стекла. МЧСники сказали, что мой сын выжил чудом. Это был ад», — говорит женщина.

Елена Минкина добавила, что в течение нескольких месяцев её сын заикался и не мог нормально спать. Никакую моральную помощь или реабилитацию пострадавшим не предложили, сказала жительница.

Чудом выжили и жители квартиры №30. Диана Томина рассказывает, что в то утро будто «что-то жуткое и непонятное подпрыгнуло, вырвало все окна и разорвало в клочья входную дверь». Она с сыном в шоке выбежала на улицу по осколкам.

Сразу после взрыва руководство района эвакуировало жителей подъезда. Люди разместились у родственников и близких или арендовали квартиры. По словам Дианы Томиной, тогда казалось, что дом сложится в любой момент, поэтому жители начали вывозить вещи уже в полдень.





«Часа через четыре нам разрешили зайти. В какой последовательности всё происходило, не помню, можно представить себе состояние, в котором мы все находились», — сказала она.

Вскоре пострадавших собрали в здании махалли «Мавераннахр». По словам жителей, их заверили, что им не о чем волноваться, ситуацией занимается руководство района. Владельцам четырёх торцевых и центральных квартир сообщили, что рассматривается вопрос демонтажа части подъезда, где находится их недвижимость. Жильцам пообещали компенсацию, размер которой к 20 февраля, по словам домовладельцев, был утверждён. Однако затем наступила длительная пауза.

«Была очень странная тишина. Я не думаю, что в Ташкенте таких прецедентов, как у нас, очень много, — говорит Диана Томена. — Я [полгода] живу у брата, у него семья в пять человек и больная сноха. Это не может длиться вечно».

1 мая владельцев торцевых и центральных квартир вызвали в хокимият Мирабадского района и сообщили, что городской суд отменил ранее принятое решение о выдаче денежной компенсации. Вместо неё домовладельцам предложат равноценное жильё. Однако итогов этой встречи жители всё ещё не увидели.





«Мы не можем сказать, что хокимият не действует. Они действуют, но мы не видим решения этой ситуации», — сказал житель квартиры №33 Уткирбек Шакиров.

В пресс-службе ГУВД Ташкенте «Газете.uz» сообщили, что по данным уголовного дела, институт «Узогирсаноатлойиха» установил наличие большой вероятности обрушения части здания в пределах четвёртого подъезда.

«Усиление и восстановление несущих конструкций стенового ограждения и перекрытия в пределах первого и второго этажей четвёртого подъезда технически невыполнимо. Заключением рекомендовано: часть здания в пределах четвёртого подъезда демонтировать с сохранением лестничной клетки. После проведения работ по демонтажу части здания рекомендовано провести повторное исследование с определением необходимости усиления оставшейся части здания в пределах третьего и четвёртого подъездов, а также утепления наружной стены», — говорится в сообщении ГУВД.

Квартира, в которой произошёл взрыв.



15 мая хокимият района в ответ на публикацию в СМИ обращения жителей сообщил, что согласно заключению проектного института «Узогирсаноатлойиха», восемь квартир подъезда признаны аварийными.

«На данный момент ведутся переговоры с [Центром управления муниципальными активами] при хокимияте города Ташкента для предоставления равноценного жилья хозяевам восьми квартир, пострадавших вследствие взрыва. Остальные четыре квартиры будут отремонтированы за счёт средств местного бюджета», — говорится в сообщении.





Однако после этого сообщения хокимията вновь наступила тишина, говорят жители.

«Мы шестой месяц висим в полном неведении. Это нормально? — говорит Диана Томена. — Сколько таких домов в Ташкенте? 100? 20? 10? Их, слава Богу, даже не два. И мы одни пострадали, и мы не взрывали себя сами».