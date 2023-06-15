Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела по факту падения двух посетителей аттракциона «Мельница» в парке «Анхор Локомотив» 12 июня в Ташкенте.

Ранее об этом происшествии сообщила Национальная гвардия. Во время работы аттракциона 24-летний мужчина и 29-летняя женщина упали с высоты 7−8 м и получили травмы.

«В ходе проверки было установлено, что смотритель аттракциона запустил аттракцион, не проверив, пристёгнуты ли граждане ремнями безопасности», — сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Уголовное дело возбуждено по статье 257 (Нарушение правил охраны труда). Первая часть этой статьи содержит меры наказания за нарушение правил по технике безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлёкшее среднетяжелые или тяжкие травмы. Ведётся расследования.

Министерство здравоохранения рассказало о самочувствии граждан, упавших с аттракциона.

Пострадавших, как сообщалось ранее, госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Там их поместили в шоковое отделение и оказали неотложную медицинскую помощь.

У мужчины Б. Э., 1999 года рождения, диагностирована кататравма, которая возникает при падении с высоты, и травмы суставов, а также закрытая черепно-мозговая травма с ушибом мозга, переломы плечевых костей, вывих головки левой бедренной кости, дисторсия плечевого сустава, повреждение мягких тканей на лице, в подмышечной области, гематомы на плече и груди.

У женщины Т. М., 1993 года рождения, тоже диагностирована кататравма, вместе с ней — закрытая травма позвоночника, компрессионный перелом тел позвонков без нарушения функции спинного мозга, дисторсия поясничного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей поясничной области.

Пациенты сейчас проходят лечение в нейрохирургическом отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести.