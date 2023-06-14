В Гурленском районе Хорезмской области задержаны двое мужчин — 36-летний М. Б. и 30-летний М. Э., которые регулярно вымогали у 38-летнего И. У. деньги за то, чтобы он мог «спокойно ходить по улицам». Об этом сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.

9 июня И. У. обратился с заявлением в районный ОВД, сообщив, что двое названных мужчин, угрожая нанести вред его имуществу, поставив его в положение, в котором он мог потерять своё имущество или права на владение им, получили от него с декабря по февраль 58 млн сумов.

6−8 июня они позвонили ему и потребовали 10 тысяч долларов США, угрожая, что в противном случае отберут принадлежащий ему автомобиль.





В ходе оперативного мероприятия сотрудники отдела борьбы с организованной преступностью мужчин задержали в кафе, когда заявитель передавал им деньги.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство в крупном размере по предварительному сговору группой лиц). В качестве меры пресечения они заключены под стражу.