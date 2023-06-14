Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о задержании начальника одного из управлений предприятия «Хоразм йул курилиш» (Хорезмская область).

Сообщается, что он обещал за 1,3 млрд сумов (около 100 тысяч долларов США) руководителю семейного предприятия в Хиве без оформления документов заасфальтировать 8500 кв. м территории.

Мужчина был задержан сотрудниками СГБ и ОВД при получении аванса в виде 48 тысяч долларов, которые были помечены.





В другом случае был задержан сотрудник Хивинского районного филиала Палаты государственных кадастров.

Он, зная, что участок площадью 4000 кв. м, оформленный на его тестя, был продан в 2021 году (что заверено нотариально), требовал у покупателя выплатить ему 60 тысяч долларов в качестве платы за его «долю» в участке.

Мужчина был задержан в ходе оперативного мероприятия при получении денег, переданных через его знакомого.