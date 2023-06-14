В Яккабагском районе Кашкадарьинской области во время установки трансформаторного пункта был серьёзно повреждён памятник архитектуры «Чилламазортепа». Нарушение было выявлено прокуратурой совместно с Агентством культурного наследия, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Городище «Чилламазортепа» в махалле «Дархон», датируемое VI-ХII веками, включено в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана и находится под защитой государства.

Сообщается, что районное предприятие электрических сетей для установки трансформаторного пункта незаконно произвело земляные работы на части памятника объёмом 3,75 кубометра. Нанесённый объекту ущерб оценён в 93 млн сумов.

В отношении должностных лиц предприятия электросетей возбуждено уголовное дело, сейчас ведутся доследственные действия.