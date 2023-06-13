Гендерные стереотипы остаются широко распространены: почти 9 из 10 мужчин и женщин во всём мире до сих пор придерживаются таких предубеждений. Об этом говорится в новом исследовании Программы развития ООН (ПРООН).

В докладе «Индекс гендерных социальных норм» оцениваются предубеждения в отношении женщин по четырём категориям: политика, образование, экономика и физическая неприкосновенность. Индекс основан на данных исследовательского проекта «Всемирный обзор ценностей», собранных в 2010—2014 и 2017−2022 годы. Они охватывают страны и территории, в которых проживает около 85% населения мира.

Что выявил отчёт?

За последнее десятилетие не произошло фундаментальных улучшений в искоренении гендерных социальных норм. Почти 90% людей в мире имеют хотя бы одно гендерное предубеждение.

При этом, как отмечается в докладе, предубеждения распространены как среди мужчин, так и среди женщин — это, предполагают эксперты, говорит о том, что стереотипы глубоко укоренились в обществе.

В 38 странах, на долю которых приходится 47% населения мира, доля людей с хотя бы одним предубеждением снизилась незначительно — с 86,9% до 84,6%.

Почти половина людей в мире по-прежнему считают, что мужчины становятся лучшими политическими лидерами, чем женщины, а более 40% считают, что мужчины лучше руководят бизнесом, чем женщины.

25% людей считают оправданным избиение жены мужчиной, а 28% верят, что высшее образование важнее получить мужчине, чем женщине.

Ситуация в Узбекистане

В исследовании приводятся данные опроса в Узбекистане за 2010−2014 годы. В этот период 98,03% опрошенных придерживалось как минимум одного гендерного стереотипа. Доля людей, которые имели по меньшей мере два предубеждения в отношении женщин, составляла 88,17%.

Более 80% заявили о превосходстве мужчины над женщиной в сфере политического и экономического лидерства, почти 57% — в области физической неприкосновенности женщины. Почти половина людей относились предвзято к женщинам в вопросах высшего образования.

Рекомендации экспертов

В докладе подчёркивается, что, несмотря на сохраняющуюся распространённость предвзятого отношения к женщинам, данные показывают, что изменения возможны.

Как полагают авторы доклада, чтобы добиться большего гендерного равенства, необходимо сосредоточиться на расширении человеческого развития за счёт инвестиций и инноваций.

Это включает в себя инвестирование в законы и политические меры, способствующие равному участию женщин в политической жизни, укреплению систем социальной защиты и внедрению инноваций, которые могут помочь преодолеть проблемы, связанные с негативными социальными нормами, патриархальными отношениями и гендерными стереотипами.

Например, борьба с разжиганием ненависти в интернете и гендерной дезинформацией может помочь сместить распространённые гендерные нормы в сторону большего признания и равенства.