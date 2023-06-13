12 июня около 14:30 на автодороге 4Р-176 «Нукус-Чимбай-Тахтакупыр» в Каракалпакстане произошло ДТП, в котором два человека погибли и двое получили травмы. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, прокомментировало МВД Каракалпакстана.

Сообщается, что авария произошла между 43-м и 44-м километрами дороги. Минигрузовик Labo, ехавший в направлении от Нукуса, столкнулся с выехавшим на встречную полосу Lacetti.





Водитель Labo и пассажир Lacetti скончались на месте. Водитель и несовершеннолетний пассажир второго автомобиля с телесными повреждениями были госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведётся предварительное следствие.

На опубликованном в интернете видео видно, что обе машины полностью разрушены.