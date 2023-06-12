В Риме (Италия) завершился гран-при по таэквондо WT, в котором сборная Узбекистана завоевала одну золотую и одну серебряную медали. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Улугбек Рашитов, выступавший в весовой категории до 68 кг, в финале встретился с представителем Венгрии Левенте Жозса. Узбекский единоборец одолел оппонента со счётом 2:0 и стал обладателем золотой награды.

Никита Рафалович (+80 кг) занял второе место, в финале уступив Кейдену Каннингему из Великобритании.

В соревнованиях, которые проходили 9−11 июня, приняли участие спортсмены 253 спортсмена из 55 стран, а также команда беженцев.