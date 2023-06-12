В Сурханском государственном заповеднике впервые с помощью фотоловушки была запечатлена встреча винторогого козла (мархура) и бухарского горного барана (уриала), сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Эти редкие животные занесены в Красную книгу Узбекистана и в список Международного союза охраны природы (МСОП), а также считаются локально распространёнными подвидами, находящимися на грани исчезновения.

На сегодняшний день в заповеднике находятся под постоянной охраной около 100 голов бухарского горного барана и более 600 голов винторогого козла, отмечается в сообщении.