Страны Центральной Азии вошли в число главных источников сезонных работников в Великобританию. Об этом сообщает Spot со ссылкой на SIA.

За 2022 год власти Соединённого Королевства выдали мигрантам из Узбекистана и Кыргызстана свыше 6000 рабочих виз, что составляет почти четверть от их общего числа. Ожидается, что в этом году из Центральной Азии прибудет ещё больше мигрантов.

Узбекистан вышел на второе место после Украины по числу сезонных трудовых мигрантов в Великобритании. В прошлом году в сезонные работы были вовлечены около 2000 узбекистанцев. Кыргызстан занял четвёртое место.

В конце мая Управление по борьбе с бандитизмом и трудовыми злоупотреблениями (GLAA) Великобритании подписало соглашения с Агентством по внешней трудовой миграции при Министерство занятости и сокращения бедности Узбекистана, а также Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

Стороны договорились обмениваться информацией о прибывающих в Великобританию сезонных работниках. Они также будут следить за соблюдением всех необходимых процедур и прав работников при их отправке — как в Великобритании, так и направляющей стороной.

Директор GLAA по стратегии Дэррил Диксон назвал подписанные соглашения «историческими».

«Мы наблюдаем резкий рост числа сезонных рабочих, прибывающих в Великобританию из Узбекистана и Кыргызстана в 2022 году. Наши данные показывают, что в ближайшие годы их число будет только расти», — сказал он

По его словам, организация стремится к тому, чтобы каждый иностранный работник, участвующий в программе, «уходил с положительным опытом работы на британских фермах и не подвергался эксплуатации».

Трудовой мигрант из Узбекистана в аэропорту Стамбула, летевший в Великобританию, сообщил корреспонденту «Газеты.uz», что направляется в Манчестер для сбора клубники. По его словам, минимальная оплата труда составляет 14 фунтов стерлингов в час (почти 200 тысяч сумов по курсу ЦБ на 9 апреля).

Весной 2022 года британские фермеры активно искали сезонных работников из дальнего зарубежья, включая Узбекистан. Так они рассчитывали заместить сократившийся поток мигрантов из Украины и России, пишет Spot.

В этом году только фермеры в Великобритании планируют привлечь 1500 работников.

Институт прогнозирования и макроэкономических исследований в исследовании, опубликованном в апреле 2022 года, выделял Великобританию и страны ЕС в числе наиболее перспективные направления для трудовой миграции из Узбекистана.

Эксперты рекомендовали субсидировать авиабилеты для мигрантов и стимулировать трудоустройство в новых странах.