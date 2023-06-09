В последнее время чувствуется увеличенное внимание мирового сообщества к странам Центральной Азии, в частности, к Узбекистану. Те же тенденции отмечает и Литва, недавно принявшая решение перенести курирование дипломатических отношений с Узбекистаном ближе к региону — из посольства в Москве в посольство в Казахстане. Гинтаутас Васюлис, приступивший к исполнению обязанностей в Узбекистане 27 февраля, стал первым послом Литвы с резиденцией в Астане.

Новые возможности сотрудничества

Интересы Литвы в отношениях с Узбекистаном в последние годы носят прежде всего экономический характер. Узбекистан является вторым по величине торговым партнёром Литвы в Центральной Азии. Товарооборот Литвы и Узбекистана за 2022 год превысил 427 млн евро и почти удвоился по сравнению с 2021 годом.

Литовский бизнес проявляет всё больше интереса к рынку Узбекистана. Литва заинтересована в потенциальном сотрудничестве и в обмене опытом в области развития возобновляемых источников энергии, повышения энергетической эффективности, природоохранных технологиях (водоочистке, переработке бытовых отходов и др.). Литовские IT-компании заинтересованы в возможностях развития проектов, связанных с применением IT-технологий, созданием продуктов и стратегий кибербезопасности. Литва заинтересована в развитии сотрудничества в целях обучения и повышения квалификации специалистов в таких областях как здравоохранение, строительство, логистика, туризм.

Рынок Узбекистана также интересен литовским автоперевозчикам, которые являются одними из лидеров этого сектора в Европе и ищут не только альтернативные рынки, но и возможности привлечения квалифицированных водителей для работы на европейских маршрутах автоперевозок. Литва предлагает узбекским партнёрам использовать логистические возможности страны для выхода на европейский рынок, а на Узбекистан смотрит как на ворота на рынок стран Центральной Азии.

Узбекистан интересен и литовским инвесторам. Учитывая географическое положение, транзитный потенциал, значимый товарооборот, целесообразно рассматривать возможности инвестиционного сотрудничества как в области логистики, так и в производственной сфере. На сегодняшний день прямые инвестиции Литвы в экономику Узбекистана сравнительно небольшие, как и инвестиции Узбекистана в Литву, но просматривается большой нераскрытый потенциал.

В начале марта в столице Узбекистана прошёл литовско-узбекский бизнес-форум, в котором приняли участие несколько десятков компаний из обеих стран. Представители бизнеса имели возможность наладить деловые связи для будущих контрактов. В начале апреля Ташкент посетила ещё одна бизнес-миссия из Литвы, в которой приняли участие компании, в основном, из транспортно-логистического сектора Литовской Республики.

Пример успешной трансформации

Литва может справедливо гордиться экономическим прогрессом, совершенным в течение последних 30 лет. В 2022 году ВВП Литвы достиг 67,1 млрд евро (свыше 25 тысяч евро на 1 жителя, 90% от среднего показателя стран ЕС), среднемесячная зарплата достигает почти 1200 евро после вычета налогов. Структура экономики диверсифицирована, наряду с развитым сектором услуг важную роль сохранила промышленность и сельское хозяйство.

Литва известна как страна новейших технологий, используя которые она сочетает их со всем лучшим, что предлагает человеку природа. Признанная 11-й лучшей страной в мире с точки зрения экономической свободы, страна открыта для зарубежного бизнеса, которому Литва предлагает исключительные условия: возможность пользоваться развитой инфраструктурой автомобильных и железных дорог, морских путей, надёжной экономикой и новейшими технологиями, научными и финансовыми разработками.

Литовские продукты — знак качества

Несмотря на геополитически беспокойные времена, литовский экспорт демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Это неудивительно, ведь литовская продукция издавна славится своим качеством. Широко известны литовская пищевая промышленность, деревообработка, химическая промышленность, машиностроение.

Рост экспорта в январе-сентябре 2022 года составил 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Большая часть товаров литовского происхождения экспортировалась в Германию (9,6%), Польшу (9,1%), Латвию (8,6%), США (7,8%) и Нидерланды (7,2%).

Для дальнейшей диверсификации своих экспортных рынков в направлении Азии Литва открыла торговое представительство на Тайване и укрепляет своё экономическое представительство в Японии, Южной Корее и Сингапуре.

От развития финансовых технологий — до космоса

Литва очень быстро продвинулась в сфере современных финансовых технологий. Постоянные совместные усилия правительственных учреждений и Банка Литвы являются ключевым фактором создания уникальной законодательной финтех-среды. Страна занимает 1-е место в ЕС по лицензированию финансовых организаций (платёжных учреждений, учреждений электронных денег, обладателей специальных банковских лицензий), при этом имея в общей сложности более 150 лицензированных финтех-компаний. Франция, занимающая 2-е место, имеет 90 лицензированных организаций, Германия — 86, Нидерланды — 84. Многие компании выбрали Литву из-за благоприятной политики регулирования финансового бизнеса, отличной инфраструктуры и талантливых специалистов.

Космос — также одна из областей, в которых Литва добилась значимого успеха. Сегодня более 30 литовских компаний участвуют в цепочках космических поставок, и ожидается, что их число увеличится более чем вдвое в течение следующих пяти лет. Известной историей успеха является компания спутниковых технологий NanoAvionics. В 2021 году был подписан контракт с Contec, включающий поставку корейской компании наноспутника 16U, а также услуги по интеграции и запуску миссии. Запуск наноспутника наблюдения Земли (ЗЗ) запланирован на первую половину 2023 года.

Сейчас Литва открывает для себя новые горизонты новейших технологий, вступив в сотрудничество с Тайванем в области развития полупроводниковых технологий и производства микрочипов. Важность этого продукта невозможно переоценить, ведь без него не может обойтись ни одна современная отрасль, будь то производство автомобилей, G-технологии, IT-технологии и многое другое.

Решения, меняющие мир

Литва, страна с населением менее 3 миллионов человек, имеет солидный список достижений в области инноваций — от создания одного из крупнейших в мире научных лазеров до разработки наноспутников. Сочетая инновации и предпринимательский дух, Литва стоит в центре разработок финансовых технологий, кибер-безопасности, медико-биологических наук и других перспективных отраслей. Лучшие умы страны расширяют области изучения и использования лазеров и биотехнологий, литовские учёные являются пионерами в применении технологий редактирования генов и производят лазеры для таких известных организаций, как НАСА и ЦЕРН. Литва ставит перед собой амбициозную цель ускорить рост сектора биотехнологий, чтобы к 2030 году его вклад в национальный ВВП составил не менее 5%, в то время как ежегодный рост его достигает 33%.

Страна внесла огромный вклад в развитие генной инженерии. Литовский учёный, профессор Вильнюсского университета Виргиниюс Шикшнис первым в мире открыл инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9, который позволяет модифицировать ДНК с высокой точностью. За открытие «генно-молекулярных ножниц», так был назван этот уникальный метод, профессор Шикшнис был награждён премией Фонда Уоррена Альперта Гарвардского университета и престижной премией Кавли в 2018 году.

В 2020 году Центр науки о жизни (Lifescience) Вильнюсского университета стал домом для Партнёрского института Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL, European Molecular Biology Laboratory) для разработки технологий редактирования генома. Сейчас в Вильнюсе в Партнёрском институте EMBL работает шесть международных исследовательских групп, каждая из которых занимается различными аспектами редактирования генов.

В настоящее время 90% результатов научных разработок данной отрасли используется в более чем 100 странах. Медицинскому, фармацевтическому оборудованию и другой продукции литовского производства доверяют клиенты в США, Германии, Франции и других странах.

Баланс между работой и личной жизнью

И работодатели, и работники в Литве ценят свободное время. Имея не менее 20 оплачиваемых дней отпуска, фиксированное количество рабочих часов и щедрую законодательную политику отпуска по уходу за ребёнком, литовцы наслаждаются правильно сбалансированным графиком. Профессионалы в Литве также склонны брать на себя значительную ответственность в молодом возрасте, открывая для себя большие возможности карьерного роста. Поэтому нет ничего необычного в том, что молодой специалист в Литве может возглавлять команду или целую компанию.

Отдых имеет большое значение для жителей Литвы. В большинстве литовских городов очень много зелёных насаждений. Столица Вильнюс считается одним из самых зелёных городов Европы с 46% зелёных насаждений от общей площади города. В такой зелёной стране нет недостатка в возможностях удалиться на природу. Неудивительно, что литовцы часто выбирают отдых на озере, в лесу или у моря.

Современная Литва — это экологически чистая, очень зелёная и красивая страна, с богатыми ресурсами природной чистой питьевой воды. Большое внимание уделяется экологии и защите окружающей среды, широко используется возобновляемая энергия солнца и ветра. В Литве создано собственное производство солнечных модулей и сопутствующего оборудования — не только для нужд страны, но и на экспорт. Литва щедро делится своим опытом и разработками с другими странами.

Литва — благоприятное место для ПИИ

За последние три десятилетия Литва построила устойчивую экономику, и, несмотря на глобальные вызовы, в 2022 году в страну удалось привлечь рекордный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Страна вырастила более 1000 стартапов и создала благоприятную среду как для производственных, так и для IT-компаний. С зарубежными партнёрами в течении прошедшего года было согласовано 57 проектов, которые, как ожидается, создадут более 5000 рабочих мест в течение трёх лет. В Литве начнут работать 30 новых компаний, 27 существующих компаний подтвердили планы расширения.

«По мере того, как Литва возводит новые мосты к различным рынкам, мы также открываем для себя новый образ мышления. Мы постоянно работаем над открытием новых рынков и привлечением инвесторов, над созданием наилучшей деловой среды здесь, в Литве. Наше правительство играет не обычную роль в сфере государственного регулирования, а действует как ускоритель бизнес-процессов. Это преимущество маленькой страны, которая намерена помочь бизнесу добиться успеха», — говорит Аушрине Армонайте, министр экономики и инноваций Литвы.

По данным IBM Global Location Trends, Литва входит в ТОП-3 европейских стран по привлечению ПИИ на душу населения во всех секторах. Только в 2021 году агентство по продвижению инвестиций страны Invest Lithuania сообщило о 49 проектах ПИИ, которые создают более 5400 рабочих мест. Область применения ПИИ в Литве варьируется от производителей авто комплектующих, таких как Hella и Continental, до таких компаний, как Nasdaq, Accenture, Revolut и сотен других.

Туризм и отдых в Литве

Литовцы любят путешествовать по всему миру и все чаще желают посетить Узбекистан, своими глазами увидеть такие исторические города, как Самарканд и Бухара. Литва также привлекает множество туристов как из соседних стран, так и со всего мира. Уникален почти стокилометровый «Янтарный путь» по побережью Балтийского моря. Литовский летний рай — Нида — прекрасный уголок для безмятежного отдыха на Куршской косе, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Столица Литвы Вильнюс привлекает туристов не только ее многовековой историей, архитектурой старого города, но и активной культурной жизнью. Полет на воздушном шаре над озёрами, окружающими Тракайский замок — это то, что оставляет незабываемые впечатления для каждого туриста. По стране легко путешествовать, отсюда легко добраться в другие страны Европы. Во всей Европе широко известны литовские курорты, санатории и спа-центры, представляющие уникальное соотношение цены и качества оздоровительных и медицинских услуг.

Динамично развивающаяся Литва ценит свободу творчества, открытость и сотрудничество со странами-единомышленниками. В Литве считают, что несмотря на географическое расстояние, сотрудничество между Литвой и Узбекистаном динамически развивается и имеет большой потенциал роста.

В 2022 году в Ташкенте начал работу почётный консул Литвы Фарух Кадырбеков. Его задача — активно способствовать развитию двусторонних отношений между Литвой и Узбекистаном, открытию возможностей для узбекских предпринимателей, желающих работать с литовским бизнесом или же открыть бизнес в Литве.

Не последнюю роль в развитии отношений между странами играют и визовые вопросы, которые в отношении граждан Узбекистана сегодня также решаются ближе к Тащкенту, в генеральном консульстве Литвы в Алматы.

Ведь именно простое человеческое общение составляет истинную суть отношений между государствами.

Гинтаутас Васюлис, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Узбекистан