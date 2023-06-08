Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, которую приговорили к шести годам колонии в Беларуси, сообщило государственное информагентство «Белта».

В сообщении говорится, что 7 июня Сапегу передали делегации Приморского края России.

Девушка поблагодарила Лукашенко «за возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу».

Софья Сапега была задержана в Минске в мае 2021 года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Самолёт Ryanair, которым они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Беларуси.

В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам колонии по статьям о разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных. В июне 2022 года она просила Лукашенко о помиловании, но получила отказ. В апреле Сапега согласилась на экстрадицию в Россию.

Роман Протасевич в мае этого года был приговорён к восьми годам колонии по делу о призывах к захвату власти, но позже помилован указом Лукашенко.