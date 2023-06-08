С российской режиссёркой Евгенией Беркович театр «Ильхом» связывает давняя дружба. В 2014 году она была одним из приглашённых кураторов Лаборатории молодых режиссёров Центральной Азии. Тогда же с Беркович познакомился Максим Фадеев. Под её руководством ташкентский режиссёр поставил отрывок «Керинейская Лань — четвёртый подвиг Геракла».

«Я знаю Женю. Это честнейший, добрейший человек, в котором отсутствует внутренняя агрессия. Когда я увидел новость о её аресте, испытал примерно такой же шок, как 24 февраля [2022 года]. Эти события для меня почти равнозначны», — сказал во время зрительского обсуждения читки Максим Фадеев.





5 мая Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест на два месяца театральную режиссёрку Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Он рассказывает о женщинах, которые сбегают из России в Сирию, чтобы быть рядом с «любимыми» — боевиками-исламистами.

Постановка, премьера которой состоялась в 2021 году, получила две «Золотые маски» — национальные премии в рамках одноимённого театрального фестиваля, ежегодно проводимого Союзом театральных деятелей и Министерством культуры РФ. Тогда же на сайте издания «Национальный курс» («газета и информационное агентство, являющееся частью движения, борющегося за восстановления суверенитета России» — из описания на сайте) был опубликован отзыв на спектакль, в котором авторы называют постановку «инструментом информационной войны против безопасности России» и просят правоохранительные органы обратить на неё внимание. Спустя два года на просьбу откликнулись, и дело об «оправдании терроризма» получило ход.

«Я взялся за пьесу из-за этой истории. Мы сделали читку, потому что мы — люди; для того, чтобы как можно больше людей узнали об этом, поскольку единственное, чем мы можем помочь — это сделать более публичным всё, что происходит с Женей и Светой», — объяснил Максим Фадеев.

Режиссёр рассказал, что взял в работу оригинальный текст пьесы Светланы Петрийчук. Спектакль, из-за которого девушек арестовали, включал в себя монологи героинь, написанные со слов реальных российских женщин — жертв виртуальной вербовки. Эту часть в ташкентскую постановку не включили. По словам Фадеева, он принял такое решение, поскольку посчитал, что это «не наш текст».

«Не стал специально что-то придумывать для читки — просто начал работать с материалом, потому что он сложный в плане того, что написан и актуален для России. Для нас [Узбекистана] спектакль нужно делать иначе в силу разницы контекстов», — сказал Фадеев.

Участники читки и сам режиссёр уверены: в пьесе «Финист Ясный Сокол» Петрийчук, как и в спектакле Беркович, нет разговора о терроризме, только о человеке.

Её героини — женщины, которые готовы на всё ради большой и чистой любви. Беда в том, что в их жизни никогда не было этого чувства, как и заботы, доброты. Они невидимы для общества, прозрачны для родных и только одно знают наверняка: настоящее счастье просто так не даётся — его надо выплакать, вымолить, выстрадать. Особенно им, ничтожным, никому не нужным.

Оттого самое страшное, что может случится с женщиной, не обретшей самоценность — любовь, в которой ей в интернете искренне признаётся Финист, Карим, Баходыр, Али… Некто под любым именем, чью фотографию она никогда не увидит, потому что «камера лжёт, а сердце нет». Сильный и бесстрашный мужчина, который воюет за свои убеждения, идеалы и её, ущербную, обещает уважать и оберегать от войны, невзгод, грехов.

Быть женой такого сокола, готовить ему еду, стирать одежду для женщины, которая свою значимость ищет в глазах напротив, всё равно что жить в раю. Потому так легко Марьюшки рвут с постылой реальностью и отправляются через горы высокие, леса тёмные в Тридесятое государство. Не на войну идут, стирая по трое пар железных башмаков, колпаков и посохов — замуж, жизнь свою набело переписывать.





Сказочная линия в пьесе точным образом передаёт исторический и культурный контекст, который заставляет женщин бежать из одного патриархального общества в другое, более радикальное, жестокое. В обоих насилие — норма. Драма в том, что ослеплённые любовью, они не видят разницы. Пьеса «Финист Ясный Сокол» — это, прежде всего, попытка понять, почему так происходит.

«Человек всегда во что-то верит. В любую сказку. И мы должны быть к этому готовы, потому что никто не застрахован. Миллионы сейчас верят в сказки, которые им транслирует телевидение. Это происходит не потому что они глупые, плохие. Они такие же, как мы, — сказал Максим Фадеев. — Мне кажется, человеку очень сложно признаться себе в том, что он совершил ошибку, встал на сторону зла. Человек всегда старается оправдать себя, свою жизнь. Поэтому, думаю, тут мало чему удивляться. Всё зависит от того, кто во что готов верить и как сильно. Верить мы все горазды, а критическое мышление иногда выключается, к сожалению».

«Финист Ясный Сокол» не оправдывает терроризм, а разоблачает: разбирает механизмы вербовки, развеивает иллюзии о прекрасном далёко и счастливом финале сказки о любви. Каждый, кто посмотрел спектакль или прочитал пьесу, предупреждён, его защита активирована.

Даже упрёк в романтизации любви оказывается несостоятельным ввиду того, что спектакль показывает жизнь. Он собран из реальных историй, протоколов допросов, материалов судов, интервью с женщинами, которых вернули из мест боевых действий. Основа постановки — правда, которую перед зрителями разворачивают, как восточный ковёр, уверенно и спокойно.





Другая правда, которую вскрыло зрительское обсуждение читки в «Ильхоме», заключалась в том, что Марьюшки из пьесы могут быть какими угодно: наивными, глупыми, но не виноватыми, потому что ничего плохого не сделали. Как не сделали Евгения Беркович и Светлана Петрийчук. Тем мучительнее вопрос: за что они сидят?

Читка пьесы «Финист Ясный Сокол» в «Ильхоме» — событие разовое. В соседнем Казахстане алматинский театр ARTиШОК сообщил в своём инстаграм-аккаунте о намерении читать пьесу каждый месяц до тех пор, пока Светлана Петрийчук не окажется на свободе. В репертуаре, помимо «Финиста Ясного Сокола», идут спектакли «Мушкетёры. Perdeler» и «Во всём виноват Вайнштейн» по пьесам российского драматурга.