В структуре Администрации президента Узбекистана введена должность специального представителя главы государства по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО). Это предусмотрено постановлением президента от 2 июня об активизации процессов вступления страны в ВТО.

На новый пост назначен Азиз Урунов, занимавший должность ответственного сотрудника Администрации президента.

Спецпредставитель одновременно является главным переговорщиком и руководителем группы переговоров, а также заместителем председателя межведомственной комиссии по работе с ВТО. Комиссию возглавляет заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев.

В список задач спецпредставителя вошли активизация процесса вступления Узбекистана в ВТО, выработка чёткой позиции по каждому обсуждаемому вопросу в ходе обсуждения условий членства в организации и переговоров с государствами-членами, а также поддержка постоянных рабочих контактов с секретариатом ВТО и странами-членами для доведения позиции Узбекистана.

Согласно постановлению, с 1 июля в Узбекистане запрещается разработка проектов нормативно-правовых актов, не соответствующих правилам и нормам ВТО.

В составе Министерства юстиции создаётся группа из пяти человек, которая займётся гармонизацией национального законодательства с соглашениями ВТО.

В структуре Министерства инвестиций, промышленности и торговли образуется департамент по работе с ВТО и торговым переговорам.

При отделении ООН в Женеве и других постоянных представительствах Узбекистана при международных организациях вводится должность первого секретаря по вопросам ВТО. Все новые должности вводятся за счёт оптимизации имеющихся штатов.

На реализацию мероприятий, связанных со вступлением страны в ВТО, в 2023 году выделяется 30 млрд сумов, в том числе за счёт резервного фонда Кабинета министров — 10 млрд сумов и средств Агентства поддержки экспорта — 20 млрд сумов.

Документом также утверждены обновлённые составы межведомственной комиссии и рабочей группы по переговорам с ВТО.