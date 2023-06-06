В Государственном музее искусств Узбекистана в Ташкенте проходит выставка «Живая вода», целью которой является привлечение внимания к экологической повестке и формированию бережного отношения к воде. В ней под руководством художника Виктора Апухтина принимают участие художницы Олеся Шишковская, Ольга Семёнова, Яна Чуравцова и Лена Пешкова.





Экспозиция объединяет три художественных языка: изобразительное искусство, музыку и видео-арт.

За основу оформления пространства взята интерьерная живопись, которая воспевает разные состояния воды: твёрдое (лёд), текучее (вода) и газообразное (пар). Цветовое решение способствует созданию медитативной атмосферы, настраивающей на созерцание и ощущение покоя.

Михаил Овчинников.

Выступая на открытии выставки, заместитель директора ГМИ по научной работе Михаил Овчинников отметил, что выставку можно воспринимать на трёх разных уровнях: как произведения дизайна, актуального искусства или философски, потому что вода — первичный элемент: «Это то, из чего мы все состоим».





Он добавил: «Когда я посмотрел эту выставку в готовом виде, у меня создалось впечатление, что её делал один человек, хотя она объединяет разных художников, музыкантов, видеоартистов разных поколений, мировоззрений. Выставка производит впечатление того самого универсального произведения искусства, о котором искусствоведы говорят со времён Рихарда Вагнера».





Виктор Апухтин назвал выставку «спектаклем на тему любования водой». По его словам, на формат экспозиции его вдохновила легенда о появлении иката, ткани, которая является традиционной для Центральной Азии.

«Это визуальная опера на тему воды, которая является объектом эстетического созерцания. В маленьком зале, где представлены видеоарт и живопись, играет Бах. В моём представлении Бах — это гений, который поднимает к небесам. Это своего рода арт-молитва», — объяснил художник.





Выставка, организованная в ГМИ в сотрудничестве с арт-бюро «ВЫСОТА2712», доступна для посещения до 9 июня.