В ближайшую неделю по территории Узбекистана ожидается сухая и жаркая погода, сообщил Узгидромет.

5−9 июня по всей стране ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Продолжится постепенное повышение температуры. К концу рабочей недели в дневные часы воздух будет прогреваться до +37…+40 градусов Цельсия, 5−6 июня по северу, 6−8 июня по югу и пустынной зоне — до +41…+42.

Такой температурный фон превышает среднемноголетние значения для первой декады июня на 4−6 градусов. Однако в этот период бывают и более высокие значения температуры. Так в первой декаде июня 2021 года температура воздуха по центральным районам повышалась до +41…+43 градусов, а по северу, югу и пустынной зоне — до +44…+46.

В горных районах Узбекистана на этой неделе преобладание погоды без осадков, лишь в отдельных горных районах, окаймляющих Ферганскую долину, в понедельник во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза.

По северу, югу и пустынной зоне 7−8 июня местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В Ташкенте 5−9 июня малооблачно, ветер от слабого до умеренного, восточного направления. Температура в начале недели +35…+37 градусов, к концу недели постепенное повышение до +38…+40.