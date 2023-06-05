Стайка бойких девчонок замерла у высокого стеллажа с мягкими игрушками.

— Это Буба! Ливси! Мальчик из аниме! — перебивая друг друга, тычут указательными пальцами в верхние полки, до которых не дотянуться.

— Смотрите все на него! Это Сиренеголовый! — девочка в розовой соломенной шляпке прижимает к себе костлявое монстрообразное существо с двумя головами и длинными тонкими ножками.

Игрушки Елены Шведчиковой.



— Страшный-то какой! — поодаль охает женщина.

— Вспомните Ээха (персонаж из советского мультфильма «В синем море, в белой пене…» — ред.). Он был ничуть не приятнее, — отвечает кукольница Татьяна Браженкова.

Это от её игрушечного стенда не отходят восторженные дети, забывшие о гаджетах.

Игрушки Татьяны Браженковой.



Игрушки Татьяна начала шить, когда училась в пятом классе — посещала кружок рукоделия. Взрослая жизнь созданию кукол отвела роль хобби, которое периодически становилось на паузу. Чем доступнее становился интернет, тем чаще женщина возвращалась к любимому занятию.

Куклы Оксаны и Александра Середюк.



С 2009 года Татьяна занимается созданием мягких игрушек на постоянной основе.

«Шила всяких зверюшек: мишек, котят. Всех, чьи выкройки находила в интернете. Потом меня стали просить сшить игрушки по картинкам. Первым был мишка Тедди с заплатками на мордочке. Пришлось научиться самой разрабатывать выкройки. Последнее время работаю только по картинкам», — рассказывает мастерица.

Игрушки Ильмиры Гатиятуллиной.



Татьяна признаётся, что сложнее всего ей даются люди. Из игрушек, которые она привезла на фестиваль, самым трудозатратным оказался Доктор Ливси из мультфильма «Остров сокровищ». Куклу из ткани и на проволочном каркасе мастерица шила два месяца. Следующие по степени сложности — Итачи из известного на весь мир аниме «Наруто» и Миньон.

Куклы Анны Панфёровой.



Почти у всех игрушек, сидящих на полках, есть владельцы — дети.

«Мои здесь только Сырок и олимпийский мишка, которому больше десяти лет. Дюдюка и Чебурашка принадлежат клиентке — взрослой женщине», — рассказывает Татьяна.

Куклы Миновар Садыковой.



Она не разделяет мнение, что плюшевые монстры могут негативно влиять на детей.

«Дети же их трогают. Понимают, что это не страшно, никто их не укусит, не утащит. Многие борются со своими страхами благодаря таким игрушкам. Они обнимательные, приятные на ощупь», — говорит мастерица.

Куклы Валентины Кадыровой.



Популярные у разных поколений мультфильмы, сказки не единственный источник вдохновения у кукольников.

Лара Ласкина из Екатеринбурга, специальная гостья фестиваля, придумывает и создаёт комодных кукол, которых в XIX веке называли «куклами для любования». Её творения — очеловеченные животные. Быки, козлы, лошади, львы предстают аристократами в великолепных парадных костюмах, выполненных вручную в английских традициях.





Мастерица признаётся, что образы не придумывает — они просто случаются: сначала в сознании, потом в реальности. Вдохновить может случайная встреча на улице с грубияном. Именно так на свет появился граф Ипполит, благородный козёл тонкой душевной организации, большой поклонник классической музыки и лирической поэзии.

«Верю, что звери лучше, чем люди. Поэтому создаю их в человеческом образе, обязательно с парой», — рассказывает Лара Ласкина.

Кукла «Коломбина» Оксаны и Александра Середюк.



Работает мастерица в смешанной технике: грунтованный текстиль, полимерная глина. Признаётся, что кукол делает, в первую очередь, для себя.

«Я получаю удовольствие от самого процесса создания красоты, — говорит девушка. — Мои куклы — для созерцания, чтобы смотреть и радоваться; снова почувствовать себя ребёнком».

Куклы Марго Поляковой.



Авторских фантазийных кукол представили на фестивале известные ташкентские мастерицы Ольга Томлинг и Оксана Середюк, которая работает в паре с супругом Александром.

Им же принадлежит идея проведения «Кукольного дома», цель которого — объединить и сплотить кукольников Узбекистана, создать профессиональное сообщество для развития авторской куклы как направления художественной деятельности.

«Своё мероприятие нам нужно, чтобы лучше узнать свою целевую аудиторию, людей, которые приходят на выставки-ярмарки именно на кукол. Сделать это в камерном, обособленном формате проще», — говорит Ольга Томлинг.

Ольга Томлинг.



На приглашение принять участие в фестивале откликнулись 23 мастерицы. Каждая работает в своей технике, будь то вязаные игрушки, чулочные, шарнирные куклы; из полимерной глины, папье-маше и другие.

Куклы Тильды Ларисы Косьяненко.



Самая многочисленная группа — текстильные куклы. Очаровательных сказочных фей и принцесс, похожих на себя, создаёт Марина Ващенко; главной по изящным Тильдам можно назвать Ларису Косьяненко, шкодным гномам, троллям и домовятам — Елену Шведчикову. Кукол в национальной стилистике представили Миновар Садыкова, Валентина Кадырова, Евгения Засыпкина, Надежда Колесникова и другие мастерицы.

Куклы Марины Ващенко.



Оксана и Александр Середюк познакомили посетителей с прекрасной пери из восточной коллекции «Легенды об икате», которая два года назад принесла кукольникам победу в международном конкурсе «История моды» (Россия).

Помимо мастеров, в фестивале приняли участие коллекционеры.

Наталья и Герман Звягинцевы представили текстильных и пресс-опилочных кукол советского, немецкого и американского производства, которые выпускались в 20−30-х и 50−60-х годах. Некоторые из них всю жизнь провели в коробках. По словам Германа, собирать коллекцию начала его мама, она же попросила пристроить антикварных красавиц в новые руки.

Антикварные куклы Натальи и Германа Звягинцевых.



Больше 60 фарфоровых кукол из личной коллекции привезла Наталья Костиль. Не на продажу — полюбоваться.

Собирать кукол женщина начала 18 лет назад, с появления в доме куклы по имени Берта.





«Почему-то полюбила именно фарфоровых. Какие-то покупаю, какие-то присылают, дарят. Эти куклы очень утончённые, изящные, хрупкие. К ним нужно относиться с трепетом и любовью. Многих сама отреставрировала, дала вторую жизнь», — рассказывает Наталья.

Дома куклы рассредоточены. Часть живёт у женщины в кабинете, где есть специальный шкаф; какие-то расставлены на софе, винтажной швейной машинке.

Наталья Костиль и её коллекция кукол.



Наталья, смеясь, признаётся, что только на фестивале поняла, какая большая у неё коллекция. Однако останавливаться не собирается. Последнюю куклу купила две недели назад.

«Думали, как назвать. Выбрали имя „Даша“, но дочка сказала: „Нет, это не Даша, а Наташа. Такая же шкодная, как ты“. Она ведь действительно очень на меня похожа», — улыбается Наталья.

Куклы Ольги Томлинг.



Организаторы фестиваля надеются, что «Кукольный дом» получит продолжение и станет проводиться на регулярной основе. Минимум два раза в год. Помочь в этом может спонсорская поддержка, которую предстоит найти.