4 июня на центральных улицах Ташкента пройдёт веломарафон, посвящённый Всемирному дню велосипеда, сообщила пресс-служба столичного хокимията. В связи с этим с 8:00 до 11:00 будут закрыты для движения автотранспорта следующие улицы:
- улица Абая — между улицами Абдуллы Кадыри и Алишера Навои;
- улица Алмазар — между улицей Алишера Навои и станцией метро «Узбекистан»;
- улица Афросиёб — от станции метро «Узбекистан» до пересечения с улицей Нукус;
- улица Нукус — между улицами Афросиёб и Фергана йули;
- улица Абдуллы Кадыри — между улицами Фаргона Йули и Абая.
Веломарафон открыт для участия всех желающих. Регистрация будет проходить в воскресенье с 7:00 на территории ледового комплекса Humo Arena.