4 июня на центральных улицах Ташкента пройдёт веломарафон, посвящённый Всемирному дню велосипеда, сообщила пресс-служба столичного хокимията. В связи с этим с 8:00 до 11:00 будут закрыты для движения автотранспорта следующие улицы:

улица Абая — между улицами Абдуллы Кадыри и Алишера Навои;

улица Алмазар — между улицей Алишера Навои и станцией метро «Узбекистан»;

улица Афросиёб — от станции метро «Узбекистан» до пересечения с улицей Нукус;

улица Нукус — между улицами Афросиёб и Фергана йули;

улица Абдуллы Кадыри — между улицами Фаргона Йули и Абая.





Веломарафон открыт для участия всех желающих. Регистрация будет проходить в воскресенье с 7:00 на территории ледового комплекса Humo Arena.