Сухая и умеренно жаркая погода, которая наблюдалась по территории Узбекистана на протяжении рабочей недели, сохранится и в выходные дни, сообщил Узгидромет

2−4 июня по всей стране ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков.

Температура воздуха будет в пределах +34…+39 градусов, что превышает климатическую норму для начала июня на 2−4 градуса. В летописи метеорологических наблюдений Узбекистана есть отдельные годы, когда температура воздуха в самом начале июня повышалась до +38…+40 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +41…+43.

В горных районах будет преобладать погода без осадков, лишь в отдельных горных районах, окаймляющих Ферганскую долину, в пятницу во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза.

По северу и пустынной зоне 2 июня возможно усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В Ташкенте 2−4 июня малооблачно, ветер от слабого до умеренного, восточного направления. Температура в пределах +34…+37 градусов.