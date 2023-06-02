При попытке незаконно приобрести земельный участок в Ферганской области площадью 14 га за 140 тысяч долларов был задержан гражданин России, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Оперативно-розыскное мероприятие было проведено после заявления жителя Ферганской области 1997 года рождения.

Гражданин России, уроженец Кыргызстана (1985 г. р.) собирался без оформления документов получить участок садоводческих земель в селе Кучкорчи города Кувасай, выделенный в долгосрочную аренду фермерскому хозяйству.

Мужчину задержали в Фергане, когда он передавал аванс в размере 15 тысяч долларов. Ведётся доследственная проверка.