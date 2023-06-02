5−8 июня на территорию Узбекистана осуществится вынос жаркого воздуха с районов Ирана, сообщил Узгидромет.

Ожидается повышение температуры воздуха:

5−8 июня по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям будет до +38…+40 градусов Цельсия;

6−8 июня по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям — до +40…+42 градусов;

5−6 июня по Каракалпакстану, Хорезмской области — до +40…+41 градусов;

7−8 июня по областям Ферганской долины — до +36…+ 39 градусов.

В среду и четверг местами по северу, югу и пустынной зоне Узбекистана ожидается усиление ветра до15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.