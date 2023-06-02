В Ташкентском зоопарке появились гамадрилы — вид приматов из рода павианов семейства мартышковых. Как сообщил зоопарк, они прибыли в Узбекистан из зоопарка «Негев» (Израиль).





До того, как поступили сами животные, приехали сотрудники израильского зоопарка — Ирина Алферьева и Ханин Хайб Адави.





На протяжении недели они совместно с киперами Ташкентского зоопарка готовили вольер для принятия гамадрилов, обучали работе с животными сотрудников, рассказали об особенностях поведения животных и своим присутствием помогли адаптироваться обезьянам к новым условиям.





«Самец Саша, его любимая жена Юваль, подруга Юваль — Галия, а также две пожилые дамы — Парва (в переводе с иврита „пушок“) и Стелла, у которой диагностирован диабет, пополнили ряды наших счастливых жильцов», — говорится в сообщении.