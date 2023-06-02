В Узбекистане внедрят «кардинально новую систему» организации мер по повышению уровня озеленения территорий, а также развитии лесоводства и лесного питомничества. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева от 31 мая «О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа». Как мы писали, этим указом Министерство природных ресурсов было преобразовано в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Согласно документу, с 2024 года из государственного бюджета будет ежегодно выделяться 500 млрд сумов на следующие цели:

создание и содержание их до передачи постоянным пользователям защитных лесонасаждений «зелёный пояс», «зелёный сад», «зелёный общественный парк» и «зелёные покрытия»;

посадку саженцев деревьев вдоль магистральных автодорог и основных железных дорог исходя из природных условий;

исходя из природных условий; создание садов на не менее 5 гектарах площади в каждом районе и городе;

в каждом районе и городе; проведение работ по посадке саженцев деревьев, подготовке и проектированию земельных участков;

расширение материнских плантаций в развитии семеноводства, посредством этого заготовку качественных семян и черенков;

развитие лесоводства и лесного питомничества, в том числе применение метода выращивания в горшках с закрытой корневой системой и уход в период не менее трёх лет исходя из видов деревьев;

создание оросительных систем и установку водозаборных скважин.

Ежегодно будет утверждаться Инвестиционная программа адресного озеленения Узбекистана. Она должна включать в себя:

основные параметры мероприятий и целевые прогнозы на год;

адресный перечень обочин автомобильных и железных дорог, на которых будут высаживаться саженцы деревьев;

адресные перечни в разрезе сфер, отраслей, регионов и организаций;

конкретные финансовые механизмы и источники проведения мероприятий;

Посадка, орошение, уход за саженцами деревьев, создание «зелёных садов», «зелёных общественных парков», «зелёного щита» и «зелёное покрытие» будут осуществляться в соответствии с законодательством о государственных закупках.

Заказчики, проектировщики и подрядчики должны определяться в порядке, установленном законодательством. На Министерство экологии возложено проведение экологической экспертизы.

Указом также предусмотрено, что до конца 2023 года каждая государственная организация и каждый хокимият должны создать свои сады, за которыми осуществляется уход в течение трёх лет за счёт внебюджетных средств и средств местных бюджетов соответственно. При этом установлено, что сады организаций должны быть созданы на центральных территориях районов и городов и занимать площадь от 50 соток до 2 гектаров; Определение земельных площадей и выделение средств для этих садов будет осуществляться Кабинетом министров.

С 1 сентября каждым крупным промышленным предприятием (отнесённым к I и II категориям воздействия на окружающую среду) должны быть созданы «зелёные пояса» на своей и прилегающей территориях на основе проекта, согласованного с Минэкологии.