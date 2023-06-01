Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 июня посетит с рабочим визитом город Чолпон-Ату в Кыргызстане для участия в очередной встрече на высшем уровне в формате «Центральная Азия — Европейский Союз», сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии предусматривается участие лидеров стран региона и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

В повестку дня включены вопросы развития диалога и расширения взаимодействия стран Центральной Азии с Евросоюзом.

В фокусе внимания будет наращивание взаимной торговли с использованием режима «GSP+», формирования благоприятных условий и содействия продвижению инвестиционных и инновационных проектов, внедрения «зелёной» энергетики, раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного коридора, партнёрства в области цифровой взаимосвязанности, экологии, туризма, культуры и других направлениях.

На полях саммита также запланировано проведение ряда двусторонних встреч.

Первая региональная встреча в таком формате была проведена 27 октября 2022 года в Астане в Казахстане.