Узгидромет опубликовал предварительный прогноз погоды в Узбекистане на первый месяц лета, основанный на многолетних наблюдениях.

Согласно климатическим условиям, лето в Узбекистане, как и во всём регионе, обычно продолжительно жаркое и сухое. Но летние сезоны разных лет отличаются. Бывают годы, когда изнуряющая жара стоит довольно продолжительный период. А в некоторые годы температурный режим относительно комфортен для населения.

В последние годы средняя температура летних сезонов всё чаще и чаще превышает среднемноголетние значения. С начала XXI века лишь летние сезоны 2003 и 2009 годов были в целом незначительно холоднее нормы, все остальные — около или теплее нормы. С 2015 года температура всех летних сезонов была выше нормы.

Каким будет нынешнее лето?

Практически каждый год среди населения появляется информация о том, что предстоящее лето будет аномально жарким. Но такая информация обычно лишена какой-либо научной основы, отмечают в Узгидромете. «Метеорологическая наука не может предсказать температурный фон сразу на несколько месяцев вперёд», — подчеркнули в центре.

Июнь в этом году начнётся с умеренно жаркой погоды. В самом начале месяца температура воздуха будет в пределах +34…+37 градусов Цельсия. Во второй пятидневке жара усилится до +37…+40, по югу и пустынной зоне — до +40…+43. Такая температура сохранится до начала второй декады.

В течение всей первой декады по большей части территории Узбекистана ожидается сухая погода, лишь в горных районах в отдельные дни возможны локальные грозовые дожди.

Во второй и третьей декадах июня преобладающая температура будет в пределах +36…+39, по северу, югу и пустынной зоне в отдельные дни — до +42, с кратковременными периодами ослабления жары.

В целом июнь будет теплее нормы на 2−3 градуса, прогнозируют специалисты.

В отдельные дни местами возможны небольшие кратковременные дожди, но в целом количество осадков за июнь ожидается меньше нормы.

Прогнозировать погоду на июль и август можно только в вероятностной форме, отметили в Узгидромете. С вероятностью 60−70% в июле и августе температурный фон ожидается незначительно выше и около нормы.

Лето не будет аномально жарким, однако не исключены отдельные периоды очень жаркой погоды с повышением температуры до +40…+42 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +43…+45. Таковы особенности климата региона, указали в Узгидромете.