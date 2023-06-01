В связи с ожидаемым резким повышением температуры в Ташкенте рельсы и медные части на надземных участках Ташкентского метрополитена могут нагреваться до +70 градусов, сообщила пресс-служба подземки.

По данным администрации, согласно правилам, если рельсы нагрелись выше +55 градусов, скорость движения должна быть снижена. При нагреве рельсов до +60 градусов скорость должна быть не выше 40 км/ч, +65 градусов — 25 км/ч, а при +70 градусах движение запрещено.

Для обеспечения безопасности движения поездов и пассажиров в период повышения температуры воздуха будут установлены временные ограничения скорости движения поездов, отмечается в сообщении.