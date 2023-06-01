31 мая около 21:00 в Учтепинском районе столицы на пересечении Ташкентской кольцевой автодороги и улицы Заргарлик произошло ДТП с участием восьми автомобилей.

По данным пресс-службы УБДД ГУВД, столкнулись «КамАЗ» и семь легковых машин — три Lacetti, два Spark, Nexia 3 и Matiz.

Водитель одного из Lacetti получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Ранее в этот же день — примерно в 16.45 на улице Заргарлик в этом же районе столкнулись четыре автомобиля — Lacetti, Cobalt, небольшой грузовик Changan и Spark.

Водитель Spark был госпитализирован с ранениями.