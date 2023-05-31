В результате дорожно-транспортного происшествия в Бектемирском районе Ташкента погиб человек, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Инцидент произошёл 28 мая примерно в 21:30 часов на улице Бектемир йўли. Ш. М., 1996 года рождения, управляя автомобилем Cobalt, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем марки «ВАЗ-2105», после чего совершил наезд на трёх пешеходов, идущих по обочине дороги.





В результате ДТП водитель Cobalt и два пешехода — С. Ю. (2000) и А. К. (2001) — получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь. Ещё один пешеход — А. Х. (1997) — скончался в больнице от полученных травм.

Следственное управление ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.