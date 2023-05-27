Главный исполнительный директор и соучредитель Infrasia Capital Одилбек Исаков, в 2019—2023 годы работавший заместителем министра финансов Узбекистана, высказался о мерах по развитию рынка капитала в Узбекистане на бизнес-форуме ЕБРР.

По его словам, Министерство финансов (ныне Министерство экономики и финансов) добилось определённого успеха при выпуске первых суверенных еврообоигаций страны за последние четыре года, что исторически было лучшим временем за последние десятилетия.

«Я не думаю, что условия 2019, 2020 и даже 2021 года на мировых рынках капитала вернутся в ближайшее десятилетие с точки зрения доходности, с точки зрения внимания к развивающимся рынкам. Это можно судить по текущей глобальной картине, глобальной инфляционной среде, ставкам, их повышению и последующему движению в казначейских облигациях США, своповым ставкам и другим компонентам, формирующих ценообразование облигаций», — заявил он.

Тем не менее, Одилбек Исаков по-прежнему считает, что рынок еврооблигаций предлагает значительную возможность для финансирования как правительству, так и корпорациям, государственным и частным компаниям.

По его мнению, с текущей реальностью на рынке капитала «нам придётся жить ещё долгое время». «10−12 лет назад условия были похожи. [Евробонды] развивающихся рынков с таким же кредитным рейтингом или качеством, что и в Узбекистане, размещались по ставке 7−8%. Более продвинутые и опытные эмитенты уже принимают эту реальность и выпускают [еврооблигации] на уровне доходности 7−9%», — отметил он.

Бывший замминистра финансов рекомендовал посмотреть на этот рынок с более долгосрочной точки зрения, который предлагает значительные возможности финансирования.

«Поскольку я нахожусь в Лондоне в течение последних трёх месяцев, я разговаривал со многими инвесторами, и они открыты для Узбекистана, узбекских суверенных облигаций, в том числе деноминированных в сумах. Потому что Узбекистан отсутствовал на долговом рынке два года — с 2021 года по понятным причинам», — указал он.

Эксперт также высказался о важности Лондонской фондовой биржи и других мировых рынков капитала.

«Их важность заключается в одном простом факте, который вы не можете игнорировать. Внутренние рынки капитала не смогут развиваться в отрыве от основных макроэкономических показателей данной страны, включая ВВП на душу населения, ставки депозита и многие другие структурные элементы — финансовые рынки, денежный рынок и рынок гособлигаций», — сказал он.

Во-вторых, очень важную роль играет отечественный уровень финансовой грамотности не только населения, но и профессионального сообщества.

«Чтобы все это работало, нам нужна профессиональная среда, современные технологии, современное законодательство — вся эта важная инфраструктура, поддерживающая развитие рынка… Закон о рынке капитала пока ещё не принят, и мои коллеги, сидящие здесь очень много работают над этим», — отметил он.

Одилбек Исаков указал на успешное развитие рынка государственных облигаций в Узбекистане. С 2018 года объём размещения долговых бумаг вырос с 70 млн до $1,1 млрд в 2022 году, в сумовом выражении — в 20 раз.

«Но здесь интересен один факт. Рынок растёт за счёт банков. Большинство из них, вероятно, 99% инвесторов на рынке гособлигаций являются банками. У нас на этом рынке нет страховых компаний, нет пенсионного фонда, нет ритейла. Если вы посмотрите на другие страны, я говорю не о развитых, а о развивающихся, но более передовых странах. Возьмём, к примеру, Турцию. Несмотря на все проблемы последних двух лет из-за нетрадиционной монетарной политики, внутренние рынки Турции по-прежнему очень и очень велики. И они получают много финансирования на внутреннем рынке», — заявил он.

По его словам, банки в Узбекистане за счёт этого стали более профессиональными. В конце 2022 года в стране была создана система первичных дилеров (банки заключили договор с Минфином и ЦБ о выполнении функций первичных дилеров на рынке гособлигаций валютной биржи и обязались закупать бумаги на определённые суммы, а также поддерживать ликвидность на вторичном рынке).

«Сейчас банки торгуют на вторичном рынке [гособлигаций], и это хорошо. И [подключение] к системе Clearstream (международный центральный депозитарий — ред.) будет огромным подспорьем, потому что глобальные инвесторы определённо первыми придут на внутренний рынок государственных облигаций», — сказал он.

Следующим этапом, по его мнению, должна стать диверсификация базы инвесторов, поскольку только за счёт банков и без иностранных инвесторов сложно развивать рынок капитала.

Одилбек Исаков отметил, что в ближайшее время ставки в долларах на рынке капитала будут высокими, из-за чего затраты на финансирование будут высокими, но «это реальность, которую каждый должен принять и двигаться вперёд».

Он подчеркнул, что закон о рынках капитала, юридическая и техническая инфраструктура принципиально важны для Узбекистана.

«Нам нужно допустить иностранные депозитарии как можно скорее. И, конечно же, многие люди, знакомые с узбекскими рынками капитала, знают о некоторых технических проблемах, которые у нас есть. Например, проблема, связанная с IT-системой, которая была немного решена в течение последних двух лет. Но, тем не менее, нам нужно кнайти правильное IT-решение, которое либо модернизирует текущую IT-систему на бирже, либо её заменит», — указал он.

«Ну и конечно финансовая грамотность… Может быть, я немного преувеличиваю, но финансовая грамотность среднего узбека и финансовая грамотность среднего, скажем, англичанина одинаковая. Они буквально ничего не знают. Что делает два рынка разными, так это финансовый профессионализм рынков. Речь о трейдерах, продавцах, риск-менеджерах. Вся экосистема в других странах была создана давно», — заявил он.

Он привёл в пример латиноамериканские страны, такие как Бразилия, Колумбия и Перу, которые внедрили рынок деривативов и рынок свопов в свою финансовую систему.

«То, что мы делаем сейчас, они уже сделали, наверное, 20 лет назад. Поэтому нам нужно создавать профессионализм на рынке. И я надеялся, что эта система первичных дилеров заработает, потому что тогда банкам нужно будет нанять опытных трейдеров, затем продавцов, затем риск-менеджеров, а потом это перейдёт к исследованиям. Затем более или менее будут созданы инвестиционные банковские подразделения, которые будут активны на финансовых рынках. А затем это переместится в корпоративные облигации и акции. И тогда рынок будет как бы расти сам по себе», — сказал Исаков.

Бывший замминистра финансов заявил, что пока банки мало что сделали, кроме создания первичных дилеров. «Я хотел бы, чтобы банки больше занимались этим, потому что все они чрезвычайно важны для развития любых рынков капитала», — сказал он.