Чиланзарский районный суд по уголовным делам вынес приговор 20-летнему парню, вступившему в половую связь с несовершеннолетней, сообщила пресс-служба Ташкентского городского суда.

Ш. Х., 2003 года рождения, был признан виновным по части 1 статьи 128 (половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, не достигшим 16 лет) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорён к 3 годам ограничения свободы.

25 мая проект против насилия в Узбекистане NeMolchi.uz сообщил, что Х. Ш. познакомился с девочкой в марте 2022 года. «Он знал, что она не достигла 16 лет, однако злоупотребив её доверием, начал с ней романтические отношения». В сентябре того же года он вступил с ней в половой контакт.

Согласно приговору суда, осуждённому запрещается:

посещать кафе, бары, рестораны и другие увеселительные заведения;

участвовать в проведении массовых мероприятий;

менять место жительства и покидать территорию Ташкента без согласия органа, контролирующего осуждённых;

видеться с потерпевшей и вступать с ней контакт в каком-либо виде;

употребление алкогольных напитков.

На основании протеста, внесённого прокуратурой Чиланзарского района, это уголовное дело было рассмотрено в апелляционной инстанции Ташкентского городского суда, и в приговор был добавлен запрет на пользование интернетом и на смену места работы и учёбы без разрешения надзорного органа.