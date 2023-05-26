Главное управление внутренних дел Ташкента 25 мая сообщило о выявлении членов ячейки международной террористической организации «Катиба таухид валь-джихад», которые подпольно действовали на территории Ташкента.

По данным следствия, восемь человек установили контакт с лидерами террористической организации через интернет и мессенджеры. По их поручению жители столицы занимались пропагандой экстремистских идей среди населения и расширением рядов организации. Они проводили собрания и планировали выехать в Сирию.

Следственное управление при ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.

К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.