26 апреля проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz опубликовал обращение в Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой провести проверку видео, размещённого блогером Дониёром Каюмовым, и привлечь его к ответственности, если ролик нарушает законодательство.

Блогер (1999 года рождения), у которого 3,4 млн подписчиков в Instagram, 20 февраля опубликовал видео, на котором он ссорится с девушкой. Он начинает душить её одной рукой, а другой рукой бьёт её. В это время он вспоминает, как пытался защитить другую женщину, которую избивал мужчина. Нападавший в свою защиту говорит: «Ты не знаешь, какими могут быть женщины». Потом он возвращается в реальность и говорит: «Тот парень был прав, что бил, абсолютно прав», после чего имитирует жестокое избиение.

В Nemolchi.uz заявили, что видео может являться продукцией, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

Проект также просил проверить действия сотрудников УКД ОВД Яккасарайского района Ташкента, которые после первого обращения 20 февраля «халатно отнеслись к рассмотрению заявлений касательно данного видео, а также, возможно, занимались подлогом документов».

В Генеральной прокуратуре сообщили, что дело находилось под контролем прокуратуры Ташкента. Экспертиза установила, что видео нарушает законодательство Узбекистана, по итогам проверки в отношении Дониёра Каюмова было открыто административное дело по статье 189−1 КоАО «изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ притеснения, насилия или жестокости» и передано в суд 10 мая.

Яккасарайский районный суд по уголовным делам решением от 25 мая назначил Каюмову штраф в размере 20 БРВ (6 млн сумов). Информацию «Газете.uz» подтвердил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Отметим, что наказание по статье 189−1 КоАО влечёт наложение штрафа на граждан от 50 до 400 БРВ с конфискацией продукции, пропагандирующей культ притеснения, насилия или жестокости, а также средств ее изготовления, распространения, рекламирования и демонстрации. Судья руководствовался тем, что блогер ранее не привлекался к административной ответственности, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В заявлении Nemolchi.uz ставится вопрос, почему не были привлечены к ответственности другие лица, участвовавшие в производстве ролика, ведь это продукт не только блогера, а группы лиц, участвовавших в его производстве.