В резиденции «Куксарой» 24 мая состоялась церемония официальной встречи президента Сингапура Халимы Якуб, прибывшей накануне в Узбекистан с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы страны.

На площади перед резиденцией был выстроен почётный караул. Президент Узбекистана Шавката Мирзиёева тепло встретил высокую гостью, военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Президенты обошли строй почётного караула и поприветствовали членов официальных делегаций. После совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.

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