Правительство Казахстана утвердило новый генеральный план города Алматы до 2040 года, сообщает Tengrinews.kz. Он определяет пути развития мегаполиса в новых демографических и экономических условиях.

«Город стал центром агломерации, изменилась его экономика. Двукратное увеличение города негативно отразилось на уровне обеспеченности районов социальной, инженерной, транспортной и прочей инфраструктурой», — цитирует издание акимат Алматы.

Предыдущий генплан города был принят в 2002 году. За это время его площадь выросла с 33,8 тысячи до 70,3 тысячи га, а население увеличилось до 2,1 миллиона человек. Внесение корректировок, по мнению властей Алматы, в документ «не могло его комплексно усовершенствовать», он «утратил свою актуальность» и «нуждался в кардинальном пересмотре».

Новый генплан предусматривает переход от моноцентричной к полицентрической модели развития города. Планируется, что в городе будут созданы пять новых полицентров, каждый из которых станет самодостаточным районом. При этом власти пообещали сохранить культурное значение исторического центра Алматы, проведя «ревитализацию микрорайонов», построенных в советский период.

Одним из ключевых элементов генплана, как отмечает Tengrinews.kz, станет квартальная застройка новых районов города: будут использованы параметры кварталов размером 160 на 250 метров.

«Квартальная застройка, во-первых, создаст благоприятную социальную среду для жителей в любом районе города. Во-вторых, позволит решить проблему автомобильных пробок и проблем с парковкой. В-третьих, будет способствовать увеличению зелёных зон», — рассказал изданию архитектор Сайран Фазылов.

Генпланом также запланировано оптимизировать городские маршрутные сети, с интеграцией легкорельсового транспорта и скоростных автобусов. Это, по расчётам авторов генплана, должно увеличить долю пользователей общественного транспорта на 60% и снизить использование личных автомобилей на 20%. Площадь зелёных зон в городе будет расширена почти в три раза — с 1,3 тысячи га до 3,8 тысячи га.

Кроме того, в 10-балльных зонах сейсмической активности ограничат строительство зданий: их высота не должна будет превышать шесть этажей.