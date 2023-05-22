В Бувайдинском раойне Ферганской области пресечена попытка незаконной продажи земли, выделенной фермерскому хозяйству, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Глава фермерского хозяйства Ф. М. намеревался продать 0,75 га орошаемой земли, выделенной для садоводства, Г. Б. за 80 тысяч долларов. При получении денег он был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье 229−6 (Продажа либо иное незаконное отчуждение права на орошаемый земельный участок или его части) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.