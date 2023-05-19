Европейский банк реконструкции и развития поможет Узбекистану со строительством новых школ в рамках государственно-частного партнёрства, сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов.

Трёхстороннее соглашение об оказании технического содействия было подписано в ходе форума ЕБРР в Самарканде между финансовым ведомством, банком и Министерством дошкольного и школьного образования.

Стороны будут работать над привлечением инвесторов для строительства новых школ, а также дополнительных зданий в действующих. Кроме того, частные партнёры, как ожидается, будут оказывать услуги по поддержанию и ремонту школьной инфраструктуры.

Первый этап проекта охватит 15 школ в Наманганской и Ферганской областях. Его стоимость оценивается в 55−75 млн долларов.

Проект уже получил поддержку Международной финансовой корпорации, а также Азиатского банка развития, отмечается в сообщении.