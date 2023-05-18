Результаты отбора на установку солнечных панелей в государственных учреждениях Узбекистана отменены, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Компания Yashil Energiya («Зелёная энергия»), созданная 20 февраля по решению президента, в марте провела отбор наилучших предложений почти на 2 трлн сумов (около $174,8 млн по курсу ЦБ на 18 мая) на установку малых солнечных панелей в объектах бюджетной сферы и государственных учреждениях. Председателем отборочной комиссии был министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

Общая мощность солнечных панелей составляла 219,4 мВт. Их планировалось установить во всех регионах Узбекистана, а также в нескольких районах Ташкента.

Блогер Davletov.uz со ссылкой на данные портала государственных закупок назвал победителей конкурса:

Поставка солнечных панелей для государственных и социальных объектов Ташкента на 323 млрд сумов — Virtec Power.

Поставка солнечных панелей для государственных и социальных объектов Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областей и Чиланзарского района Ташкента — 275,8 млрд сумов — Virtec Power.

Поставка солнечных панелей в Самаркандской, Навоийской и Бухарской областях — 272,6 млрд сумов — Virtec Power.

Поставка солнечных батарей для объектов в Андижанской, Ферганской и Наманганской областей на 276,4 млрд сумов — Virtec Power.

Поставка солнечных батарей в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, а также Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на 390 млрд сумов — Cifra B.

Поставка солнечных батарей в Каракалпакстане и Хорезмской области, а также Алмазарском районе Ташкента на 339 млрд сумов — Cifra B.

Таким образом, Virtec Power получила лоты на 1 трлн 148 млрд сумов. Компания создана в 1999 году. Учредителями указаны Virtec (17,6%), Гузаль Рихсибаевна Абидова (52,3%) и Диёр Нозимович Аббасов (30,1%).

Cifra B выиграла лоты на 729 млрд сумов. Компания зарегистрирована в марте 2019 года. Учредителями являются Илхомжон Омонович Омонов и Мирзахид Марипжонович Джамолдинов (по 50%).

Уставный капитал Yashil Energiya составляет 118,4 млрд сумов. Около 96% акций компании принадлежат инвестиционным компаниям шести банков — «Узсаноаткурилишбанк», «Асакабанк», «Агробанк» и НБУ (по 19,1%), а также «Туронбанк» и «Кишлок курилиш банк» (по 9,58%). Остальное принадлежит межотраслевому Фонду энергосбережения при Министерстве энергетики.

По данным Министерства энергетики, в отборе приняли участие 18 компаний, занимающихся установкой солнечных панелей.

«На основании этого договоры, заключённые с компаниями-победителями по результатам конкурса, были расторгнуты в связи с невыполнением этими компаниями условий договора», — говорится в сообщении.

С учётом выделенных средств объявлен новый конкурс на строительство солнечных фотоэлектрических установок общей мощностью 2,5 МВт (в 87 раз меньше объёмов аннулированного отбора).

На следующем этапе планируется финансирование основной части проектов за счёт средств международных финансовых институтов, и в настоящее время ведутся переговоры по этому направлению.

«Это, в свою очередь, важно для снижения стоимости проектов и их качественной реализации», — отметили в Минэнерго.

Как известно «Газете.uz», на Ташкентском международном бизнес-форуме 28 апреля министр энергетики Журабек Мирзамахмудов сообщил об аннулировали результатов отбора «из-за технических вопросов».

«Мы будем пересматривать отбор. Там отдельно идёт внутреннее служебное расследование по этому вопросу. Мы решили его разделить с учётом наличия финансовых ресурсов и решили начать с небольших объёмов, потому что компания [Yashil Energiya] немного неправильно организовала тендер, объявив всю сумму, которая поэтапно должна вводиться», — заявил тогда глава Минэнерго.

По его словам, проведение этого отбора позволило «существенно» снизить стоимость устанавливаемых солнечных панелей. «Любой конкурс, любой тендер — это конкуренция, в конце концов это играет на пользу потребителю», — сказал министр.