18−20 мая в девяти регионах ожидаются сильные дожди, предупредил Узгидромет. В предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления:
- по Ташкентской области: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы и города Ангрен и Алмалык;
- по Кашкадарьинской области: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;
- по Сурхандарьинской области: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабадский районы;
- по Самаркандской области: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;
- по Навоийской области: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы;
- по Джизакской области: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;
- по Наманганской области: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
- по Ферганской области: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы;
- по Андижанской области: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад.
Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.