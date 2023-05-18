Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин 18 мая по завершении переговоров на подписали совместное заявление и приняли Программу развития всестороннего стратегического партнёрства в новую эпоху между двумя странами на 2023−2027 годы, сообщила пресс-служба главы государства.

В присутствии лидеров также были подписаны:

Соглашение между правительствами Узбекистана и Китая о технико-экономическом сотрудничестве;

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Узбекистана и Китая о создании узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству;

Соглашение о реализации проекта по развитию потенциала средних школ между правительствами Узбекистана и Китая;

Протокол между Министерством сельского хозяйства Узбекистана и Главным таможенным управлением Китая о карантине и ветеринарно-санитарных требованиях при поставках мяса птицы;

Протокол между Министерством сельского хозяйства Узбекистана и Главным таможенным управлением Китая о фитосанитарных требованиях и контроле при экспорте винограда;

Договорённость между Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Узбекистана и Главным таможенным управлением КНР о взаимном признании программы уполномоченных экономических операторов;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Министерством коммерции КНР по продвижению приоритетных инвестиционных проектов;

Меморандум о взаимопонимании между Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана и Пресс-канцелярией Государственного советаКНР по сотрудничеству в сфере СМИ;

Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Китая на 2023−2024 годы;

Соглашения об установлении партнёрских отношений между Ташкентом и провинцией Сычуань, между Сырдарьинской областью и провинцией Шэньси, между Самаркандской областью и провинцией Шэньси.

Кроме того, был подписан ряд важных экономических соглашений:

о финансировании проекта строительства линий электропередач и подстанций;

о создании мультимодального логистического центра;

об обновлении и модернизации парка локомотивов на базе компании «Узбекистон темир йуллари»;

о строительстве узбекско-китайского агропромышленного парка;

о создании Агроинновационного парка;

о создании узбекско-китайского биотехнологического кластера;

о расширении телекоммуникационной инфраструктуры компании «Узбектелеком»;

о производстве современных автомобилей совместно с компанией EXEED;

о производстве электрических и гибридных автомобилей совместно с компанией BYD Auto Industry;

о привлечении кредитной линии между Национальным банком Узбекистана и Эксимбанком Китая;

о привлечении кредитной линии между НБУ и Государственным банком развития Китая;

о сотрудничестве с China Export & Credit Insurance Corporation;

о подготовке ТЭО проектов «Строительство каскада Нарынской ГЭС в Наманганской области» и «Строительство каскада Айгаин ГЭС в Бостанлыкском районе Ташкентской области»;

о сотрудничестве в области развития телекоммуникационных сетей.

В рамках мероприятий визита также подписаны отраслевые меморандумы:

между Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Узбекистана и Шанхайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами;

между Китайским советом по содействию международной торговле и Торгово-промышленной палатой Узбекистана о создании узбекско-китайского комитета по сотрудничеству в области коммерческого права;

между Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей и Даляньской товарной биржей;

между Ассоциацией птицеводства Узбекистана и Китайской Ассоциацией животноводства о сотрудничестве в птицеводческой отрасли;

между Ассоциацией «Узчармсаноат» и Китайской Ассоциацией кожевенной промышленности по сотрудничеству;

между Ташкентским государственным университетом востоковедения и Пекинским университетом иностранных языков и культуры;

между Ташкентским государственным университетом востоковедения и Ляонинском педагогическим университетом;

между Самаркандским международным технологическим университетом и Тяньцзиньским университетом науки и техники;

между Самаркандским международным технологическим университетом и Северо-Восточным электроэнергетическим университетом;

между Университетом мировой экономики и дипломатии и Шанхайским университетом.

Всего в рамках визита был подписан 41 документ, направленный на укрепление отношений стратегического партнёрства и углубление сотрудничества между двумя странами.