Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин 18 мая по завершении переговоров на подписали совместное заявление и приняли Программу развития всестороннего стратегического партнёрства в новую эпоху между двумя странами на 2023−2027 годы, сообщила пресс-служба главы государства.
В присутствии лидеров также были подписаны:
- Соглашение между правительствами Узбекистана и Китая о технико-экономическом сотрудничестве;
- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Узбекистана и Китая о создании узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству;
- Соглашение о реализации проекта по развитию потенциала средних школ между правительствами Узбекистана и Китая;
- Протокол между Министерством сельского хозяйства Узбекистана и Главным таможенным управлением Китая о карантине и ветеринарно-санитарных требованиях при поставках мяса птицы;
- Протокол между Министерством сельского хозяйства Узбекистана и Главным таможенным управлением Китая о фитосанитарных требованиях и контроле при экспорте винограда;
- Договорённость между Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Узбекистана и Главным таможенным управлением КНР о взаимном признании программы уполномоченных экономических операторов;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Министерством коммерции КНР по продвижению приоритетных инвестиционных проектов;
- Меморандум о взаимопонимании между Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана и Пресс-канцелярией Государственного советаКНР по сотрудничеству в сфере СМИ;
- Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Китая на 2023−2024 годы;
- Соглашения об установлении партнёрских отношений между Ташкентом и провинцией Сычуань, между Сырдарьинской областью и провинцией Шэньси, между Самаркандской областью и провинцией Шэньси.
Кроме того, был подписан ряд важных экономических соглашений:
- о финансировании проекта строительства линий электропередач и подстанций;
- о создании мультимодального логистического центра;
- об обновлении и модернизации парка локомотивов на базе компании «Узбекистон темир йуллари»;
- о строительстве узбекско-китайского агропромышленного парка;
- о создании Агроинновационного парка;
- о создании узбекско-китайского биотехнологического кластера;
- о расширении телекоммуникационной инфраструктуры компании «Узбектелеком»;
- о производстве современных автомобилей совместно с компанией EXEED;
- о производстве электрических и гибридных автомобилей совместно с компанией BYD Auto Industry;
- о привлечении кредитной линии между Национальным банком Узбекистана и Эксимбанком Китая;
- о привлечении кредитной линии между НБУ и Государственным банком развития Китая;
- о сотрудничестве с China Export & Credit Insurance Corporation;
- о подготовке ТЭО проектов «Строительство каскада Нарынской ГЭС в Наманганской области» и «Строительство каскада Айгаин ГЭС в Бостанлыкском районе Ташкентской области»;
- о сотрудничестве в области развития телекоммуникационных сетей.
В рамках мероприятий визита также подписаны отраслевые меморандумы:
- между Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Узбекистана и Шанхайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами;
- между Китайским советом по содействию международной торговле и Торгово-промышленной палатой Узбекистана о создании узбекско-китайского комитета по сотрудничеству в области коммерческого права;
- между Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей и Даляньской товарной биржей;
- между Ассоциацией птицеводства Узбекистана и Китайской Ассоциацией животноводства о сотрудничестве в птицеводческой отрасли;
- между Ассоциацией «Узчармсаноат» и Китайской Ассоциацией кожевенной промышленности по сотрудничеству;
- между Ташкентским государственным университетом востоковедения и Пекинским университетом иностранных языков и культуры;
- между Ташкентским государственным университетом востоковедения и Ляонинском педагогическим университетом;
- между Самаркандским международным технологическим университетом и Тяньцзиньским университетом науки и техники;
- между Самаркандским международным технологическим университетом и Северо-Восточным электроэнергетическим университетом;
- между Университетом мировой экономики и дипломатии и Шанхайским университетом.
Всего в рамках визита был подписан 41 документ, направленный на укрепление отношений стратегического партнёрства и углубление сотрудничества между двумя странами.