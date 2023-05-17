Житель Тайлакского район Самаркандской области убил своих детей «ради мести супруге». Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, в ночь на 17 мая 39-летний мужчина увидел запись «романтических отношений» его супруги, уехавшей на заработки в Россию, с незнакомыми людьми и поссорился с ней по телефону.

«Затем, чтобы отомстить супруге, он задушил проволокой своих несовершеннолетних сыновей (2015 и 2017 г. р.), спящих в гостиной, и сообщил об этом в районный ОВД», — сообщили в Генпрокуратуре.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть двух и более лиц).